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Бизнесмен задолжал таможне более 1 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Манас", при проведении мониторинга и анализа таможенных оформлений, установлен факт таможенного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в адрес ОсОО "А.С." был ввезен товар воздушное судно – самолет "ИЛ-76ТД" и помещен под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), с установлением срока ввоза до 31 декабря 2022 года.

Согласно пункту 4 статьи 221 ТК ЕАЭС, установленный таможенным органом срок действия таможенной процедуры временного ввоза по заявлению лица может быть продлен до истечения этого срока, либо не позднее 1 месяца после его истечения в пределах срока действия данной таможенной процедуры.

Однако, на сегодняшний день, со стороны ОсОО "А.С." не были продлены сроки таможенной процедуры временного ввоза и не избрана другая таможенная процедура.

Таким образом, сумма причитающихся к уплате таможенных платежей составила 1 002 433 сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/427009
Теги:
аэропорт, Кыргызстан, самолеты, таможня, товары
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