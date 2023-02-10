В Бишкеке предложили, чтобы дети в детсадах ходили вокруг Каабы

В Бишкеке прошел круглый стол с участием всех лидеров религиозных конфессий Кыргызстана на тему: "Межрелигиозный диалог и взаимодействие в укреплении взаимного уважения". Мероприятие организовал независимый аналитический исследовательский центр "Религия, право и политика" под руководством КР Кадыра Маликова.

На данной площадке религиозные главы и представители основных религиозных конфессий в КР обсудили предложения и идеи по недопущению противопоставления каких-либо религиозных ценностей или оскорбления религиозных чувств.

При этом не обошлось без предложений, от которых, честно говоря, за версту откровенно несет средневековьем. Так, некая особа, которая представилась членом общественного объединения "Хадис", предложила на круглом столе, чтобы дети во всех детских садах Кыргызстана ходили вокруг макета мусульманской святыни Каабы. При этом она заявила, что подобное уже практикуется в ряде стран.

Помнится, в июне 2022 года в Кыргызстане и за его пределами распространилось видео из детского сада в Баткенской области, которое вызвало неоднозначную реакцию у общественности. На видео дети держатся за руки и ходят вокруг уменьшенной модели мусульманской святыни Каабы. Позже в Минобразовании заявили, что данный детский сад работал без лицензии.