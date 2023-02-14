Жапаров заявил о запуске программы "КР – региональный бизнес - оазис"

Новая финансовая стратегия станет основой амбициозной национальной программы под пилотным названием "Кыргызстан – региональный бизнес - оазис". Об этом председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров сказал во время выступления на панельной сессии: "Цели устойчивого развития в действии" Всемирного правительственного саммита (WGS), проходящего в городе Дубай (Объединённые Арабские Эмираты). Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Глава кабинета министров отметил, что одним из ярких трендов, которые мы наблюдаем в последнее время, является деглобализация мировых экономик.

"Экономики пытаются наращивать внутренний потенциал и закрываться на предмет импортозамещения. Это естественно, особенно после локдаунов в период пандемии, когда глобальные логистические цепочки перестали работать в один момент. Теперь страны или целые региональные связности ускоренным темпом стремятся к аутентичности. Еще один тренд – это рост инвестиций, как государственных, так и частных, в образование и модернизацию образовательных моделей, как одно из оснований для экономики знаний. Это логично, ведь следующую постиндустриальную фазу уже называют когнитивной от латинского cognio, что означает знание, познание, способность приобретать новые знания. И, наконец, тренд на развитие и расширение зоны применения моделей "зеленой экономики". Я не случайно выделил эти тренды, потому что они являются приоритетными для правительства Кыргызской Республики. Сегодня Кыргызская Республика, без сомнения, является страной с благоприятным инвестиционным климатом для вхождения иностранных предпринимателей на рынок", - сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что потенциальным партнерам нашей страны предлагается либеральный инвестиционный режим и внешнеторговая политика с минимальными административными барьерами, открытая и доверительная деловая среда, продуманные механизмы защиты собственности инвесторов.

"Кроме того, сейчас в фазе активной разработки находится новая финансовая стратегия страны, в основе которой лежат принципы рациональности и целесообразности, а также повышения эффективности управления. Новая стратегия станет основой амбициозной национальной программы под пилотным названием "Кыргызстан – региональный бизнес - оазис". Главная цель программы – создать в стране максимально привлекательный инвестиционный климат", - отметил он.

По словам председателя кабмина, в рамках реализации программы планируется инициирование пакета законопроектов, направленных на защиту инвестиций, свободу перемещения капитала, запрет на силовое решение хозяйствующих споров, упрощение процедур регистрации и лицензирования.

"Идет разработка Инвестиционного Кодекса Кыргызской Республики, сочетающего все положения по привлечению и продвижению инвестиций. Масштабные инвестиции в национальные проекты будут осваиваться в режиме "стратегического инвестора" и обеспечены дополнительными мерами защиты", - резюмировал Акылбек Жапаров".