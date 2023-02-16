Минсельхоз проводит рейды по пресечению фактов самовольной рубки деревьев

Лесной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики активно проводятся рейдовые мероприятия по пресечению фактов самовольной рубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"Согласно данным, за декабрь 2022 года и за январь 2023 года по незаконной порубки лесов выявлено 32 материала на сумму 905,3 тысячи сомов. Количество срубленных деревьев 147 штук объемом 84,7 куб. м.

По фактам незаконной вырубки леса в правоохранительные органы переданы соответствующие материалы, проводятся следственные действия по взысканию ущерба, причиненного МТФ, с выявлением лиц, совершивших правонарушение.

Следует отметить, что в Кодексе Кыргызской Республики "О правонарушениях" (далее – кодекс), введенном в действие Законом Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 126, работники лесного хозяйства не наделены правами рассматривать дела о правонарушениях, происходящих в ГЛФ, и налагать взыскания по ним, т.е. в кодексе не определен уполномоченный орган в сфере лесного хозяйства и ограничивается только с предъявлением исков. Это связано с тем, что в соответствии со статьей 457 кодекса уполномоченным органом по правонарушениям на территории ГЛФ определен государственный орган по охране окружающей среды и экологической безопасности.

В связи с этим на территории ГЛФ проводится успешная совместная работа с сотрудниками Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики в отношении фактов нарушений".