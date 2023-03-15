Актам Хаитов: Визит Акылбека Жапарова укрепил узбекско-кыргызские отношения

"На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова, который находился с визитом в нашей стране. Акылбек Жапаров передал главе нашего государства искренние приветствия президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Во время встречи были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в январе 2023 года в Бишкеке. Особое внимание уделено дальнейшему углублению узбекско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширению сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики, транспорта и логистики, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена", - так высоко оценил итоги визита председателя кабмина КР заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Актам Хаитов.

Как отметил Хаитов, было подписано более 15 документов, включая соглашение о сотрудничестве по организации крупноузловой сборки автомобильной и коммерческой техники, а также меморандумы о создании фармпроизводства. Эти и другие договоренности будут способствовать скорейшей реализации проектов кооперации в автомобилестроении, по созданию совместных хлопково-текстильных кластеров, выпуску электроприборов, а также совместному освоению месторождений полезных ископаемых.

"В этом отношении можно выделить слова премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, который заявил, что "мы имеем все возможности для достижения отметки в два миллиарда долларов взаимного товарооборота и выступаем за скорейшую реализацию крупнейших совместных проектов, в частности строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан".

В Узбекистане уже действуют 258 предприятий с кыргызским капиталом, из которых 107 являются совместными, а остальные - иностранные. В 2016 году таких предприятий было всего 49. Несомненно, прошедший визит Акылбека Жапарова будет способствовать дальнейшему развитию многосторонних отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном. Это позволит не только поддерживать добрососедские и дружеские связи, но и соответствовать требованиям стратегического партнерства", - заявил Актам Хаитов.

"Благодаря политической воле лидеров государств Центральной Азии удалось сформировать по-настоящему новую политическую парадигму сотрудничества. Решены многие застарелые проблемы, начат процесс экономической интеграции, активизированы контакты, в том числе на уровне народной дипломатии", - подчеркнул заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Актам Хаитов.

По его словам, все это создало условия для трансформации региона в единую торгово-инвестиционную и транспортно-коммуникационную площадку. Реализуются проекты промышленной кооперации в разных отраслях экономики - начиная от автомобилестроения и завершая сельским хозяйством. Расширяются контакты между регионами, углубляются культурно-гуманитарные связи. Если ранее данная тенденция хорошо проявлялась на примере Узбекистана и Казахстана, то теперь в этих процессах все активнее участвует и Кыргызстан.

Как подчеркнул известный политик, Узбекистан придает особое значение дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества с Кыргызстаном, тесное взаимодействие с которым базируется на глубоких исторических корнях, общности и близости национальных традиций, религии, языка и культуры. В настоящее время узбекско-кыргызское сотрудничество имеет прочную правовую базу, состоящую более чем из 180 нормативно-правовых документов. Эти соглашения охватывают торговлю, экономику, науку, туризм, транспорт, культуру и другие области.

"Благодаря совместным усилиям и политической воле глав государств встречи и контакты на высоком уровне послужили укреплению всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества. Отношения между нашими странами стали сегодня образцом эффективности и ответственности. С полной уверенностью можно говорить о том, что развитие дружественных и взаимовыгодных межгосударственных отношений является практической реализацией желания и стремления двух народов жить в мире и согласии.

Так, в 2022 году около 2,5 миллиона граждан Узбекистана посетили соседнюю страну, а число гостей из Кыргызстана в Узбекистан превысило 1,3 миллиона. Эти цифры свидетельствуют о том, что двусторонние отношения вышли на новый этап развития.

Завершение оформления государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном в соответствии с международными нормами и взаимными интересами, превращение ее в границу дружбы, добрососедства и сотрудничества будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических и культурных связей не только между двумя странами, но и в регионе в целом", - считает Актам Хаитов.