Погода
$ 87.40 - 88.30
€ 93.10 - 94.10

Актам Хаитов: Визит Акылбека Жапарова укрепил узбекско-кыргызские отношения

130  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова, который находился с визитом в нашей стране. Акылбек Жапаров передал главе нашего государства искренние приветствия президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Во время встречи были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в январе 2023 года в Бишкеке. Особое внимание уделено дальнейшему углублению узбекско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширению сотрудничества в области экономики, торговли, энергетики, транспорта и логистики, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена", - так высоко оценил итоги визита председателя кабмина КР заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Актам Хаитов.

Как отметил Хаитов, было подписано более 15 документов, включая соглашение о сотрудничестве по организации крупноузловой сборки автомобильной и коммерческой техники, а также меморандумы о создании фармпроизводства. Эти и другие договоренности будут способствовать скорейшей реализации проектов кооперации в автомобилестроении, по созданию совместных хлопково-текстильных кластеров, выпуску электроприборов, а также совместному освоению месторождений полезных ископаемых.

"В этом отношении можно выделить слова премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, который заявил, что "мы имеем все возможности для достижения отметки в два миллиарда долларов взаимного товарооборота и выступаем за скорейшую реализацию крупнейших совместных проектов, в частности строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан".

В Узбекистане уже действуют 258 предприятий с кыргызским капиталом, из которых 107 являются совместными, а остальные - иностранные. В 2016 году таких предприятий было всего 49. Несомненно, прошедший визит Акылбека Жапарова будет способствовать дальнейшему развитию многосторонних отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном. Это позволит не только поддерживать добрососедские и дружеские связи, но и соответствовать требованиям стратегического партнерства", - заявил Актам Хаитов.

"Благодаря политической воле лидеров государств Центральной Азии удалось сформировать по-настоящему новую политическую парадигму сотрудничества. Решены многие застарелые проблемы, начат процесс экономической интеграции, активизированы контакты, в том числе на уровне народной дипломатии", - подчеркнул заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Актам Хаитов.

По его словам, все это создало условия для трансформации региона в единую торгово-инвестиционную и транспортно-коммуникационную площадку. Реализуются проекты промышленной кооперации в разных отраслях экономики - начиная от автомобилестроения и завершая сельским хозяйством. Расширяются контакты между регионами, углубляются культурно-гуманитарные связи. Если ранее данная тенденция хорошо проявлялась на примере Узбекистана и Казахстана, то теперь в этих процессах все активнее участвует и Кыргызстан.

Как подчеркнул известный политик, Узбекистан придает особое значение дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества с Кыргызстаном, тесное взаимодействие с которым базируется на глубоких исторических корнях, общности и близости национальных традиций, религии, языка и культуры. В настоящее время узбекско-кыргызское сотрудничество имеет прочную правовую базу, состоящую более чем из 180 нормативно-правовых документов. Эти соглашения охватывают торговлю, экономику, науку, туризм, транспорт, культуру и другие области.

"Благодаря совместным усилиям и политической воле глав государств встречи и контакты на высоком уровне послужили укреплению всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества. Отношения между нашими странами стали сегодня образцом эффективности и ответственности. С полной уверенностью можно говорить о том, что развитие дружественных и взаимовыгодных межгосударственных отношений является практической реализацией желания и стремления двух народов жить в мире и согласии.

Так, в 2022 году около 2,5 миллиона граждан Узбекистана посетили соседнюю страну, а число гостей из Кыргызстана в Узбекистан превысило 1,3 миллиона. Эти цифры свидетельствуют о том, что двусторонние отношения вышли на новый этап развития.

Завершение оформления государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном в соответствии с международными нормами и взаимными интересами, превращение ее в границу дружбы, добрососедства и сотрудничества будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических и культурных связей не только между двумя странами, но и в регионе в целом", - считает Актам Хаитов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428023
Теги:
визит, президент, соглашение, спикер, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  