Ильхам Алиев посетит с государственным визитом Таджикистан

Таджикско-азербайджанский инвестиционный форум состоится в Душанбе 4 апреля этого года в рамках государственного визита президента Азербайджан Ильхама Алиева в Таджикистан, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

"Целью проведения Форума является поиск инвестиционных возможностей в сферах промышленности, энергетики, туризма, транспорта и развития экспорта", - говорится в сообщении.

На форуме ожидается участие более 150 участников с обеих сторон, включая руководителей и должностных лиц министерств и ведомств, предпринимателей, инвесторов и представителей компаний и предприятий различных сфер экономической деятельности Таджикистана и Азербайджана.

В рамках Форума участникам будут представлены инвестиционные возможности в сферах туризма, промышленности, энергетики, услуг и других сферах.

Ожидается подписание новых документов о сотрудничестве между субъектами государственного и частного секторов двух стран.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, таджикско-азербайджанский товарооборот в 2022 году сложился в размере $6,2 млн, что составляет 0,1% в общем внешнеторговом обороте Таджикистана.

Около 95% двустороннего товарооборота приходится на импорт азербайджанских товаров Таджикистаном.

Напомним, в начале апреля в Таджикистане с госвизитом ожидают и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Как сообщили "Азия-Плюс" в пресс-службе главы государства, визит намечен на 10-11 апреля.

В преддверии визита туркменского президента пройдет первое заседание Делового совета Таджикистана и Туркменистана, а также бизнес-форум предпринимателей двух стран.

Источник: ASIA-Plus