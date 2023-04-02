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Турция одобрила ратификацию заявки Финляндии по вступлению в НАТО

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента Турции о ратификации заявки Хельсинки на вступление Финляндии в НАТО. Соответствующий указ Эрдогана разместили в вестнике Resmi Gazete. сообщает РЕН ТВ.

Турецкий парламент поддержал протокол о вступлении Хельсинки в альянс 31 марта. За одобрение ратификации выступили 276 депутатов парламента Турции.

"Ратификация протокола о присоединении Финляндии к Североатлантическому договору, подписанного в Брюсселе 5 июля 2022 года, была признана целесообразной", - говорится в тексте указа.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Альянс летом 2022 года. С этого момента 28 из 30 стран – членов блока ратифицировали договоры о приеме североевропейских государств. Блокировали процесс Венгрия и Турция. Последняя выдвинула обширный список требований, в том числе – о выдаче членов Рабочей партии Курдистана, скрывающихся в Скандинавии и считающихся в Турции террористами. Процесс затянулся до января. Позднее Венгрия все же одобрила заявку Финляндии на вступление в НАТО.

21 января, в день запланированного визита министра обороны в Турцию на переговоры о вступлении в НАТО, шведский радикальный активист адвокат Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана. Активист пообещал сжигать по одной священной книге в день до того момента, пока Эрдоган не одобрит членство страны в альянсе. Турция этот шаг оценила крайне негативно, процесс вхождения Швеции в НАТО приостановили и отложили на неопределенный срок. Финляндия заявила, что готова вступить в альянс отдельно от Швеции.

В феврале турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что негативно относится к вступлению Швеции в НАТО. Позже сообщалось о том, что Турция может "позитивно посмотреть" на членство Финляндии в НАТО, если Хельсинки рассмотрит вариант отдельной от Швеции заявки на вступление в альянс. Финляндия, в свою очередь, заявила, что готова вступить в альянс отдельно от Швеции.

21 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия может стать полноценным членом альянса еще до парламентских выборов в Турции, то есть до 14 мая.

30 марта парламент Турции одобрил законопроект о ратификации вступления Финляндии в НАТО.


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URL: https://www.vb.kg/428503
Теги:
НАТО, Турция, Финляндия
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