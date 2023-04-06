Азербайджан встраивает Таджикистан в Организацию тюркских государств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 апреля посетит с государственным визитом Таджикистан. В этот же день состоится таджикско-азербайджанский инвестиционный форум, в ходе которого участникам будут представлены новые возможности для реализации проектов в сферах туризма, промышленности, энергетики и транспорта. По мнению экспертов, Таджикистан может присоединиться к транспортным коммуникациям Азербайджана и Турции. Одна из целей – встроить персоязычный Таджикистан в Организацию тюркских государств (ОТГ) через экономические и транспортные проекты, пишет stanradar.com.

Политический диалог Азербайджана с Таджикистаном всегда был довольно активным не только в рамках двустороннего формата, но и в рамках тех региональных организаций, в которых участвуют эти две страны. Это прежде всего СНГ, Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), где у Азербайджана статус наблюдателя. В противовес политическому экономическое сотрудничество Баку и Душанбе на более низком уровне. Точнее, его практически нет. По данным Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан (РТ), таджикско-азербайджанский товарооборот в 2022 году составил всего 6,2 млн долл., что составляет 0,1% в общем внешнеторговом обороте Таджикистана. Около 95% двустороннего товарооборота приходится на импорт азербайджанских товаров Таджикистаном. В основном нефтепродуктов. Поэтому, как считают эксперты, в ходе переговоров Алиева и Рахмона будет высказано пожелание об увеличении товарооборота.

"Для этого прежде всего нужно решить вопросы логистики. В отличие от других центральноазиатских государств Таджикистан находится в транспортном тупике и у него нет развитой логистики с Азербайджаном. Маршрут перевалки грузов проходит через несколько стран и каспийские порты. Все это влияет на себестоимость грузоперевозок. Оптимизация транспортных перевозок с использованием созданной в последнее время инфраструктуры станет одной из тем переговоров Ильхама Алиева с Эмомали Рахмоном", – сказал "НГ" руководитель политологического центра "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде. По его мнению, главы двух государств также обсудят актуальные для двух стран вопросы безопасности. "У Азербайджана наработан опыт решения этих вопросов на локальном уровне. Это и пограничная тематика, и региональная. В последнее время страны Центральной Азии демонстрируют устойчивый интерес к военно-техническому сотрудничеству с Азербайджаном", – отметил политолог. Он обратил внимание на то, что Азербайджан, будучи участником ОТГ, дистанцировался от приграничного конфликта между Киргизией, которая также является членом тюркского союза и персоязычным Таджикистаном, не входящим в это объединение. "Это говорит о том, что Баку дорожит отношениями с Душанбе и предпочитает, чтобы стороны сами урегулировали свои пограничные вопросы без вмешательства извне", – подчеркнул Велизаде.

Политолог обратил внимание на то, что Азербайджану интересна Центральная Азия, а "за последний год этот интерес приобрел исключительное значение". Со всеми странами региона Баку выстроил дружеские отношения. Последней стала Киргизия, которую Алиев посетил в ноябре прошлого года. По итогам его визита в Бишкек было подписано соглашение о создании инвестфонда с уставным капиталом 25 млн долл., который полностью обеспечил Баку. Азербайджан странами Центральной Азии рассматривается как альтернативный России поставщик ГСМ, инвестор в энергоинфраструктуру и в военно-техническое сотрудничество. Азербайджан и Турция являются бенефициарами всех транспортных и энергетических проектов, которые связывают страны Центральной Азии со странами Европы. Поэтому диалог на высшем уровне позволяет быть более эффективным, а отношения между Азербайджаном и странами региона приобретают особое значение. По сути, в Центральной Азии реализуется турецкий геополитический проект, а Баку выступает своеобразным связующим звеном.

По мнению старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, Азербайджан активно расширяет географию сотрудничества, и Таджикистан – одна из стран, которая интересна Азербайджану. В том числе для ведения бизнеса. "Азербайджанским предпринимателям тесно внутри своей страны, и они ищут новые ниши, выходят с инвестпроектами, чтобы расширять географию и диверсифицировать внешнеполитические и внешнеэкономические связи", – сказал "НГ" Станислав Притчин. Он считает, что наиболее оптимальным форматом сотрудничества является ОТГ, в которую входят все страны Центральной Азии, кроме Таджикистана. "Поэтому визит президента Ильхама Алиева можно рассматривать как попытку встраивания Таджикистана, который не является тюркским государством, в общий формат сотрудничества на основе географического единства", – считает Притчин.

"Нельзя исключать, что Таджикистан, окруженный тюркскими государствами, на правах единоверца может войти в этот дружный коллектив, например, как наблюдатель. Это превратит ОТГ по численности и скорости прироста населения в прямого конкурента России. Это более 2% населения мира. На долю этих стран также приходится более 3% мирового ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский. Вопрос – как на это посмотрит Китай? Турция, лавируя сегодня между Россией и Китаем, получает от одного дешевые энергоносители, от другого – кредиты на развитие своей экономики. От ЕС – технологии, а от США – мандат на оперативное управление в Центрально-Азиатском регионе и функцию не просто представителя НАТО в Центральной Азии, а орудие, "которое выбьет оттуда Россию и Китай".