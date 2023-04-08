Атамбаев похвалил Садыра Жапарова и вновь признал свои ошибки

Бывший президент Алмазбек Атамбаев по случаю Дня Апрельской народной революции выступил с обращением к кыргызстанцем. Текст обращения опубликован на его странице в соцсети.

В первую очередь бывший глава государства начал со своих достижений и после конечно же не забыл добавить, что после него сразу же произошёл откат назад. Здесь, разумеется, камень явно полетел в огород Сооронбая Жээнбекова.

"Уважаемые кыргызстанцы!

Прошло 13 лет после Апрельской народной революции. Вечная память ее героям, отдавшим жизни ради свободы народа Кыргызстана! Низкий поклон тысячам бесстрашных граждан нашей страны, выступившим 6-7 апреля 2010 года против семейно-клановой власти Бакиевых. Несмотря на расстрел митингующих, простые люди выстояли и показали миру, что не позволят править собой путем убийств политиков и журналистов, насаждения страха в обществе, не станут терпеть грабителей во власти.

Апрельская народная революция стала началом больших преобразований в стране. Это повышение уровня жизни народа, особенно в сельской местности. Оздоровление национальной экономики, рост энергетических мощностей, надежности поставок газа. Активный ремонт и строительство новых дорог и школ. Создание новой системы выборного процесса с применением биометрии. Проведение целого ряда идеологических программ. Именно в те годы Кыргызстан впервые за целый век на государственном уровне отдал долг памяти жертвам общенародной трагедии 1916 года, стал инициатором и организатором грандиозных Всемирных игр кочевников...

К сожалению, начиная с 2018 года тогдашние власти допустили откат от завоеваний Апрельской революции. Однако уверен, чем больше времени будет отдалять нас от апрельских событий 2010 года, тем больше людей станут осознавать насколько необходимым был тот подвиг народа и насколько важно было восстановить движение страны к демократии и правовому государству", - заявил Атамбаев.

Бывший президент великодушно посоветовал Садыру Жапарову не повторять его ошибок.

"Я видел, как некоторые люди из окружения президента хотели бы реабилитации режима Бакиевых, возврата к прошлому. И рад, что Садыр Жапаров не поддержал их тогда. Надеюсь, он сам разберется во всем. В Кыргызстане и так много нерешенных проблем. Есть разные взгляды и подходы к их решению. Есть ошибки и перегибы. Но сейчас делается и немало хорошего. Это бесспорно. Считаю правильным дать президенту возможность спокойно доработать свой срок. Единственный совет главе государства - не доверять тем, кто докладывают ему о разных надуманных заговорах и фабрикуют уголовные дела на пустом месте. Особенно против СМИ, журналистов, блогеров и что не менее вредно - против отечественного бизнеса. Надо помнить, что оппозиция - это обязательный элемент развития в любой демократической стране. Не стоит повторять мои ошибки. Это только бросает тень на президента и страну в целом.

Многовековая история Кыргызстана, прошедшие 32 года независимости и особенно период после Апрельской народной революции убедительно показали, что успешное государственное управление в Кыргызстане возможно только в условиях добровольного единства народа, путь к которому лежит через демократию, тесное взаимодействие власти и гражданского общества, политических партий, независимых СМИ. Вместе мы сможем противостоять многочисленным трудностям XXI века.

Желаю всем кыргызстанцам и особенно близким погибших, а также получившим ранения 6-7 апреля 2010 года крепкого здоровья, налаживания успешной и благополучной жизни, уверенности в будущем! Мира и благополучия всем вам!", - написал он.