Аудит выявил нарушения на 100 млн сомов в сельскохозяйственных проектах

Счетная палата провела аудит эффективности использования средств, выделенных по программе государственных инвестиций на проекты для развития сельскохозяйственного сектора Кыргызской Республики. В ходе проверки установлены неэффективно и не рационально использованные средства на общую сумму 105,2 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по проекту "Развитие животноводства и рынка - 1" (реализация проекта за 2013-2019 годы) в ряде случаях средства были использованы неэффективно и нерационально, без достижения целей проекта.

20 специалистов и консультантов были наняты для осуществления мониторинга и оценки состояния пастбищ Ыссык-Кульской и Нарынской областей. Однако официальных данных о состоянии пастбищ, степени и площади деградации пастбищ не имеется. Оплата труда указанных специалистов и консультантов составила 15,9 млн. сомов.

По заключенному контракту от 17 марта 2017 года с Ветеринарной палатой Польши по твиннинговому сотрудничеству, Ветеринарная палата Кыргызстана не получила гармонизированный итоговый документ в виде Руководства по финансовой устойчивости Ветеринарной палаты КР. На реализацию данного сотрудничества было израсходовано 4,3 млн. сомов. Кроме того, за период реализации проекта на операционные расходы Ветеринарной палаты профинансировано 10,4 млн. сомов, при этом Ветеринарная палата не сформировалась как финансово устойчивая структура, а также не смогла внести свой вклад в данный проект. По проекту были приобретены транспортные средства в количестве 4 единиц на общую сумму 6,1 млн. сомов.

Дублирование функциональных обязанностей руководства Отдела реализации сельскохозяйственных проектов привело к нерациональному использованию средств, в части выплаты заработной платы на общую сумму 1,5 млн. сомов.

По проекту "Обеспечение доступа к рынкам" (реализация проекта за 2019-2021 годы) неэффективно и нерационально, без достижения целей проекта использованы средства на сумму 2,8 млн. сомов, в том числе имелись необоснованные выплаты заработной платы на 0,6 млн. сомов.

По проекту "Дополнительное финансирование для проекта "Управление национальными водными ресурсами" (реализация проекта за 2020-2022 годы) без достижения целей проекта использованы средства 5,1 млн. сомов.