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В туннеле Тоо-Ашуу будут введены временные ограничения на движение

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В туннеле имени Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу будут введены временные ограничения на движение. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

"На 129-131 км перевала Тоо-Ашуу, с 19 мая по 28 июня 2023 года в связи с проведением электропроводки и прожекторов внутри тоннеля имени Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу вводятся временные ограничения на движение по нижеследующему графику

- с 05:00 до 08:00;

- с 10:00 до 12:00;

- с 14:00 до 16:00.

Уважаемые водители, рекомендуем учитывать вышеуказанное время и планировать поездку заранее".


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URL: https://www.vb.kg/429698
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД
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