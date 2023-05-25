Итоги аудита деятельности ОАО "Кыргызиндустрия" отправлены в ГКНБ

Президент ОАО "Кыргызиндустрия" Жарасул Абдраимов 17 мая на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике заявил, что представленные итоги аудиторской проверки Счетной палаты были ошибочны и аннулированы. Такое заявление он сделал в ответ на критику и требование депутата Женишбека Токторбаева вернуть деньги, выделенные учреждению, и добровольно уйти в отставку.

"Большинство озвученных фактов не соответствуют действительности. Счетная палата ошиблась и итоги аудита аннулированы", - заверил он.

В свою очередь Счетная палата КР напоминает, что провела аудит деятельности ОАО "Кыргызиндустрия" за 2022 год. Итоги аудита были озвучены 31 марта на заседании Совета Счетной палаты.

Основной целью создания ОАО "Кыргызиндустрия" является обеспечение модернизации промышленности, эффективное управление хозяйственными обществами с государственной долей участия, говориться в отчете СЧ КР.

Из выделенных в качестве уставного капитала 1 млрд. сомов 84,3% или 843,5 млн. сомов ОАО "Кыргызиндустрия" внесены в качестве уставного капитала вновь создаваемых компаний и не направлены для реанимирования 16 предприятий с государственной долей участия, переданных по постановлению Кабинета Министров КР. Из указанных средств в 2022 году направлено на проекты, не связанные с промышленностью, 245,2 млн. сомов (29%).

В утвержденной 25 апреля 2022 года Программе развития ОАО "Кыргызиндустрия" на 2022-2025 годы и плане мероприятий по его реализации отсутствуют мероприятия по модернизации существующих хозяйственных обществ с государственной долей участия.

Всего задолженность ОАО "Кыргызиндустрия" по вкладам в уставные капиталы создаваемых компаний составляет 4,6 млрд. сомов.

У ОАО "Кыргызиндустрия" не осталось собственных оборотных средств для реанимирования предприятий с государственной долей участия, переданных по постановлению Кабинета Министров КР.

Президентом Общества в нарушение части 10 пунктов 86 и 94 Устава ОАО "Кыргызиндустрия" без согласия единственного акционера в лице Кабинета Министров Кыргызской Республики заключены крупные превышающие 50% от балансовой стоимости собственных активов Общества сделки по созданию совместных предприятий c уставным капиталом на общую сумму 3,5 млрд. сомов.

В ходе аудита установлено, что в отдельных компаниях, созданных ОАО "Кыргызиндустрия", соучредителями выступают действующие ключевые сотрудники ОАО "Кыргызиндустрия".

По структуре Общества предусмотрено наличие четырех Вице-президентов, руководителя аппарата, двух Советников Президента и одного помощника. Годовой фонд оплаты труда руководящего состава составляет 16,2 млн. сомов или более 15% от общего фонда оплаты труда. При численности 65 единиц работающего персонала, 31 единица или 47,6% приходится на руководство.

На ремонтные работы объектов, которые юридически не переданы ОАО "Кыргызиндустрия" и имеются судебные аресты, направлено 39,6 млн.сомов в качестве предоплаты, что говорит о наличии высокого риска потери средств Общества на сумму более 39,6 млн.сомов.

В нарушение пункта 18 плана мероприятий к Программе развития ОАО "Кыргызиндустрия" на 2022-2025 годы учетная политика Общества не разработана и не внедрена.

Несоответствия, установленные в хозяйственных обществах, созданных с участием ОАО "Кыргызиндустрия":

• В нарушение ст.51 Закона Кыргызской Республики "О государственных закупках" от 03.04. 2015 года № 72 (действовал до 15 мая 2022 года) без проведения процедур государственных закупок 15 апреля 2022 года заключен договор между ОсОО "Алай-Барстары" и АООТ "Сателлит-2005" о закупке бывших в употреблении металлических труб на сумму 36,0 млн.сомов.

• В нарушение Закона КР "О бухгалтерском учете", актив в виде жилого дома стоимостью 23,8 млн. сомов, принадлежащий ОсОО "Алай Барстары", не отражен в отчете о финансовом положении. В рамках проекта использование указанного недвижимого имущества не предусмотрено, так как жилой дом расположен в городе Бишкек, а строительный объект находится в Алайском районе.

• В связи с отсутствием в бухгалтерском балансе остатков на начало 2022 года отраженные данные не представляют реальное финансовое положение ОсОО "Би кей медикеар" по состоянию на 01.01.2023 года. В связи с чем, аудит не смог получить достаточную уверенность в правильности и обоснованности данных, отраженных в отчете о финансовом положении ОсОО "Би кей медикеар" за 2022 год. Доля в уставном капитале ОсОО "Би кей медикеар" стоимостью 1,0 тыс. сомов была приобретена ОАО "Кыргызиндустрия" за 49,6 млн.сомов без реальной рыночной оценки.

• Установлена сокрытая дебиторская задолженность по бухгалтерскому балансу ОсОО "Кыргызпластик" на сумму 20,3 млн. сомов.

• ОсОО "Кыргызэлектроника и ОсОО "Кыргызэйрвейс" с момента государственной регистрации по конец 2022 года не осуществляли деятельность по реализации поставленных задач и целей, предусмотренных уставами. Расходы, направленные на содержание этих обществ, осуществлены без достижения целей их создания на 2,2 млн.сомов и 1,8 млн. сомов соответственно.

По итогам аудита направлены:

- Президенту Кыргызской Республики - информация о результатах аудита и отчет;

- в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики – отчет;

- в Кабинет Министров Кыргызской Республики – отчет и рекомендация;

- в Государственную налоговую службу при Министерстве финансов Кыргызской Республики – информация;

- в Открытое акционерное общество "Кыргызиндустрия" - отчет, предписание и рекомендация;

- в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики – информация о выявленных нарушениях и отчет для дачи правовой оценки.

Стоит особо отметить, что президент АО "Кыргызиндустрия" Жарасул Абдаримов присутствовал на заседании Совета СП КР и согласился со всеми пунктами аудиторской проверки.