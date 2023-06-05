Зеленский: Мы разочарованы, что решение об Украине в НАТО отодвигается

Вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся, надежды на вступление все более отодвигаются, и это вызывает разочарование не только у солдат, которые борются за свободу, но и у всего народа Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении на саммите лидеров Европейского политического сообщества в Молдове, сообщает СМИ.

Президент сказал, что вопрос о принятии Украины в НАТО слишком затянулся, что "наши надежды (на вступление. – Ред.) становятся все дальше и дальше" и что он "вынужден тут высказать разочарование этим не только от имени солдат, которые борются за свободу, но и от имени всего народа".

По словам президента, еще одним направлением противодействия российской агрессии для стран Европы являются "полная защита от российского террора, прежде всего на земле, но также в небе".

Зеленский подчеркнул, что Европе нужно осознать: российская агрессия шире, чем только вторжение в Украину, и продолжение тридцатилетней оккупации Кремлем части Молдовы это подтверждает.

В качестве одного из путей противодействия агрессии президент назвал принятие Украины не только в НАТО, но и в Евросоюз. "На саммите НАТО должен быть принят ясный путь к членству и одобрены гарантии безопасности, а осенью также должны начаться переговоры о вступлении в ЕС".

Ранее Зеленский сказал, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности Альянса.

Саммит Европейского политического сообщества проходит в замке Mimi в селе Бульбоака Новоаненского района, в 35 км от Кишинева. В нем примут участие около 50 президентов, премьеров и топ-чиновников.

Зеленский сообщил, что на встречах Саммита будут говорить о коалиции противовоздушной обороны с американскими системами Patriot.

17 мая 2023 года министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны.