Есть ли у Кыргызстана шанс стать "атомным" центром Центральной Азии?

Наряду с растущими проблемами Кыргызстана в энергетическом секторе активизируются и переговоры республики с основным стратегическим партнером – Россией, о развитии атомной энергетической промышленности. И это может стать на самом деле спасением для нашей республики.

Напомним, в январе 2022 года "Росатом" сообщил, что Россия и Кыргызстан договорились построить атомную станцию малой мощности. Предусматривалось строительство АЭС на базе реакторной установки РИТМ-200Н, а также содействие республике в развитии ядерной инфраструктуры. В ноябре на полях международного форума "АТОМЭКСПО-2022" в Сочи Министерство энергетики Кыргызстана и "Росатом" подписали документ о сотрудничестве. Согласно ему будет подготовлено технико-экономическое обоснование строительства атомной станции малой мощности на территории Кыргызстана.

А уже в мае 2023 года было заявлено, что правительство России планирует разработать новую программу содействия Кыргызстану в ликвидации "уранового наследия". Об этом 9 мая заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом КР Садыром Жапаровым в рамках его визита в Россию. Этот проект также идет рука об руку с линией атомной энергетики.

Также российский премьер заявил о планируемой разработке новой программы в сфере устранении последствий радиоактивного загрязнения и поддержание экологической безопасности в регионе до 2032 года.

В общем, как говорится, планов громадье. И будь они реализованы, мультипликативный эффект может быть просто колоссальным. Стабильное обеспечение электроэнергией напрямую влияет на экономику, на инвестиционную привлекательность и на политико-социальную ситуацию в стране. Поэтому, безусловно, такие проекты необходимы, как воздух.

Но тут же возникает вопрос – насколько Кыргызстан, вернее руководство республики состоятельно выполнять обязательства, взятые в рамках этого и других подобных проектов?

Не получится ли в очередной раз так, что российская сторона уже начнет инвестировать, а мы включим заднюю? Такие примеры в рамках кыргызско-российского сотрудничества, к сожалению, уже были. Так, без малого год назад Арбитражный суд в Гонконге вынес решение по итогам разбирательства по иску ПАО "Русгидро" против Кыргызстана. Речь, напомним, идет о проекте Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций (ВНК ГЭС), в который российские инвесторы вложили 37 млн долларов. В общем стоимость проекта составляла 727 миллионов долларов, планировалось возвести четыре станции общей мощностью 238 мегаватт. И это был бы по-настоящему один из крупнейших энергетических проектов в рамках сотрудничества КР и РФ.

Но реализован он так и не был, соглашение расторгнуто по инициативе кыргызской стороны. Чтобы вернуть вложенные средства, "Русгидро" было вынуждено обратиться в международный арбитраж, который обязал правительство Кыргызстана возместить все понесенные инвестором убытки.

Кыргызстан до сих пор пытается реанимировать этот проект, но безуспешно. В 2017 году правительство КР подписало соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о возобновлении строительства ВНК ГЭС. Оно предусматривало, что Liglass Trading в течение месяца погасит долг Кыргызстана перед российским инвестором. Однако в октябре кабмин расторг соглашение из-за того, что чехи не выполнили обязательства в срок. "Лигласс" оказался не более, чем пустышкой.

Не так давно появилась информация, что Минэнерго и британская компания MINDDOCK LIMITED DBA Enterprise Energy Investments подписали меморандум о взаимопонимании по строительству Верхне-Нарынского каскада ГЭС. При этом журналисты-фактчекеры уже выяснили, что, скорее всего, и эта компания и заключенный меморандум – фикция. Не исключено, что за этим последует очередной политический скандал.

Вот так неосмотрительно был, судя по всему, поставлен крест на этом стратегическом проекте. И, казалось бы, опыт "Русгидро" должен стать красным флагом не только для российских, но и других – китайских, казахских инвесторов, которые планируют с Кыргызстаном крупные и не очень совместные, инвестиционные проекты. Хотя у отдельных оптимистов надежда все еще теплится.

Впрочем, история, происходящая еще с одним российским инвестиционным проектом эту надежду может убить. Речь идет об АО "Кара-Балтинский горнорудный комбинат".

Немного предыстории. "Кара-Балтинский Горнорудный Комбинат" был создан в 1955 году и являлся одним из крупнейших в Центральной Азии предприятием по переработке уран- и молибденсодержащих, редкоземельных и руд благородных металлов: вольфрама, олова, золота, серебра, рения.

В советский период КГРК был стратегическим урановым предприятием, мощность которого составляла до 200 тонн урана в месяц. После развала Союза и до 2007 года КГРК был в собственности государства. Управление это было, нужно констатировать, неудачным. Были попытки создания совместных предприятий, взятие кредитов под совместную деятельность, но все безуспешно. Собственно говоря, еще задолго до 2007 года и началась долговая история КГРК.

Опустим многочисленные перипетии, происходящие с комбинатом, и подойдем непосредственно к 2007 году, когда принадлежащий Кыргызской Республике государственный пакет акций был реализован на конкурсной основе российским инвесторам, и на сегодняшний день российское участие в акционерном капитале КГРК составляет почти 90%.

Планы были по-настоящему колоссальными.

Но грянул гром. Первый – в 2015 году. Тогда были прекращены поставки ураносодержащего сырья с Казахстана. Связано это было, к сожалению, не только с бизнес-проектами внутри самого Казахстана, но и в связи с обострившимися отношениями между президентом Атамбаевым и Назарбаевым. Все мы помним этот по-настоящему сложный период между двумя братскими республиками. Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации российскими инвесторами КГРК была начата работа по созданию условий для обеспечения предприятия собственным сырьем, добываемым на территории Кыргызстана.

В этих целях были изучены все урановые месторождения Кыргызстана и самым подготовленным объектом явилось россыпное уран-ториевое месторождение "Кызыл-Омпуль". Планировалось организовать практически полный цикл добычи и переработки урансодержащих полезных ископаемых на территории Кыргызстана.

А в рамках Кыргызско-Российской межрегиональной конференции во время визита в Кыргызстан Президента России Путина В.В. и представителей бизнес-сообщества России, по проекту "Кызыл-Омпуль" был подписан меморандум об инвестировании акционерами КГРК и их партнерами в проект 30 млн. долларов США, после чего проект "Кызыл-Омпуль" был проинвестирован боле чем на 10 млн. долларов США.

Российскими специалистами была разработана применимая на месторождениях "Кызыл-Омпульской" группы "зеленая технология" добычи титаномагнетита и циркония с отделением содержащихся в комплексных месторождениях урана и тория.

В ходе реализации проекта и разработки месторождений планировалось не только обеспечить добычу основных полезных ископаемых, но, что крайне важно для нашей республики, очистить огромные территории месторождений от радиоактивных включений. Даже разработка только 3-х месторождений "Таш Булак", "Тюндюк" и "Кок Мойнок" (1,5 млн тонн по титаномагнетиту, 33 000 тонн по циркону и более 50 000 тонн урана) позволила бы внести за несколько лет Кыргызстан в число 10-ти крупнейших стран-производителей этих элементов в мире.

Но тут грянул второй гром - в декабре 2019 года. В результате масштабной информационной кампании, к которой были подключены различные НПО, прозападные СМИ, "представители" общественности и псевдоэксперты, парламентом Кыргызской Республики был принят мораторий на добычу и переработку урана.

И это поставило под полный запрет профильную деятельность ОАО "Карабалтинский горнорудный комбинат" и разработку урановых месторождений Кызыл-Омпульской группы.

Это, конечно, был серьезный удар под дых не только Кара-Балтинскому комбинату, но и экономике республики.

Можно долго дискутировать на тему – кому это было нужно и выгодно, но факт, что предприятие оказалось практически на грани уничтожения. Стратегическое, потенциально прибыльное! Но, что самое главное и важное, буквально свели на нет целую отрасль горнодобывающей промышленности.

Удивительно, но инвесторы решили не сдаваться. Акционеры поставили задачу сохранения рабочих мест, для чего дополнительно изыскали и вложили инвестиций в сумме более 4 млн долларов США в целях перепрофилирования производства по переработке золотосодержащих руд и концентратов. Казалось бы, государство в такой ситуации должно было приложить все усилия, чтобы помочь, поддержать инвесторов, НО… То самое извечное "НО".

В прошлом году Департамент по делам банкротства при Министерстве экономики и коммерции запустил процедуру банкротства ОАО "Карабалтинский горнорудный комбинат". Обоснование - у предприятия имеется кредиторская задолженность перед Министерством финансов КР, налоговой инспекцией, Социальным фондом КР, акционерами и их партнерами.

Напомним, что это долги, которые – во-первых, копились во время владения комбината государством – с 1998 до 2007 года. В этот период без малого 6 млн долларов накопилось долгов перед Минфином. А долги перед Налоговой и Соцфондом образовались именно в описываемый период – когда на президентском уровне был кризис в кыргызско-казахских отношениях и, во-вторых, после принятия антиуранового моратория. При этом не просто очевидно, а есть сертификаты Торгово-Промышленной палаты о том, что события, приведшие к образованию задолженностей комбината – самый что ни на есть форс-мажор, но Минфин КР и ФУГИ до сих пор отказываются признавать этот очевидный и неоспоримый факт.

Можно было бы поставить на этом проекте жирную точку и сразу подать иск в международные судебные инстанции, но инвесторы не сдались. Несмотря на колоссальные потери, российские инвесторы выразили подтвержденную финансовой отчетностью готовность открывать новые перерабатывающие линии, не касающиеся урановых руд, и вкладывать из собственных и привлеченных источников средства в т.ч. для погашения задолженностей перед государственными органами КР.

И тут, казалось бы, все должны быть довольны! Долги будут закрыты, комбинат работает, налоги выплачиваются, люди не теряют работу, но кабмину, судя по всему, это совсем не интересно. Потому что госорганы настойчиво продолжают всеми правдами и неправдами добиваться банкротства Кара-Балтинского горнорудного комбината и изгнанию из проекта российских инвесторов. Ради чего?

Сложившаяся ситуация должна вызывать оооочень большие вопросы, в первую очередь у Госкомитета национальной безопасности. А вопросы должны быть такими:

Кому выгодно оставить сотни людей без работы?

Не дать возможности инвесторам погасить ВСЕ задолженности перед госорганами и кредиторами?

Кому выгодна реализация активов предприятия (в случае завершения процедуры банкротства) по заниженной стоимости?

Кому, в принципе, выгодно лишить Кыргызстан шанса стать инвестиционным центром Центральной Азии, энергетически независимым, процветающим государством?

Ответы на эти вопросы крайне важны и для других инвесторов – как российских, так и казахстанских, китайских, любых других, кто еще раздумывает – вкладывать ли средства в экономику нашей республики.

Источник: tuz.kg