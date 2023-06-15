Нацинтересы – выше политики: "Росатом" о проекте в Кыргызстане

Кыргызстан и ряд других стран готовы выходить с нами на реализацию проектов в атомной энергетике. Это дружественные страны, которые ставят свои национальные интересы выше политики. Об этом на площадке ПМЭФ заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, РФ готова активно работать в этом направлении и подобные проекты значительно снизят себестоимость электроэнергии.

Спикеры энергетического диалога заявили, что цены на энергоресурсы в ближайшее время выровняться, спрос на газ и атомную генерацию будет расти. Что касается "зеленой" энергетики, то она в разы дороже, чем другие виды энергоресурсов и выгодны лишь отдельным странам. Поэтому, государства, делающие ставку на строительство АЭС и газовую сферу, демонстрируют правильный выбор, который окупится уже в ближайшем будущем.