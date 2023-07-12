Страны НАТО договорились совместно противостоять усилению влияния Китая

Страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники договорились действовать сообща для защиты от напористых действий Китая", - сказал генсек альянса, комментируя итоги первого дня саммита. По его словам, лидеры стран НАТО указали, что действия Китая "подрывают безопасность союзников".

"Китай не является нашим противником, мы должны продолжить взаимодействие. Однако действия Китая подрывают нашу безопасность. Китай продолжает бросать вызов миропорядку, основанному на правилах, отказывается осуждать войну России против Украины, угрожает Тайваню, продолжает наращивать военную мощь. Китай проводит беспрецедентную по своим темпам и масштабам модернизацию ядерного арсенала", - отметил Столтенберг.

По его словам, в среду эти вопросы будут обсуждаться на совместной встрече в Вильнюсе с лидерами ЕС, Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Источник: РИА новости