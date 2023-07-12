Погода
$ 87.57 - 88.28
€ 95.62 - 96.62

Страны НАТО договорились совместно противостоять усилению влияния Китая

361  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники договорились действовать сообща для защиты от напористых действий Китая", - сказал генсек альянса, комментируя итоги первого дня саммита. По его словам, лидеры стран НАТО указали, что действия Китая "подрывают безопасность союзников".

"Китай не является нашим противником, мы должны продолжить взаимодействие. Однако действия Китая подрывают нашу безопасность. Китай продолжает бросать вызов миропорядку, основанному на правилах, отказывается осуждать войну России против Украины, угрожает Тайваню, продолжает наращивать военную мощь. Китай проводит беспрецедентную по своим темпам и масштабам модернизацию ядерного арсенала", - отметил Столтенберг.

По его словам, в среду эти вопросы будут обсуждаться на совместной встрече в Вильнюсе с лидерами ЕС, Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431054
Теги:
Китай, НАТО
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  