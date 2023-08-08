"На съемки фильма "Манас" пригласят Аль Пачино и Арнольда Шварценеггера"

Киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков на данный момент с вместе с зарубежными кинокомпаниями усиленно готовится к съемкам художественного фильма "Манас". Об этом редакции vb.kg рассказал он сам.

По его словам, с этой целью представители кинокомпаний из Голливуда Греер Вильям и Джулия Бо прибыли в Кыргызстан.

Джулия Бо поделилась своими впечатлениями и планами по поводу фильма.

"Мы с интересом просмотрели художественный фильм "Семетей - сын Манаса" ещё в Америке. Теперь близко познакомились с прекрасным народом и прелестной природой Кыргызстана. После ознакомления с киносценарием "Манас" Омурзака Толобекова мы прочитали весь эпос. Сейчас занимаемся подготовкой к осуществлению данного крупного международного проекта – экранизации художественного фильма "Манас".

На съемки этого фильма мирового масштаба мы намерены пригласить мировых кинозвёзд Аль Пачино, Арнольда Шварценеггера, Стивена Сигала и турецкого актера Бурака", - сказала она.

Приятно удивлены были гости и наградой от Общества ветеранов Кыргызстана. Председатель данной организации Доолотбек Шадыбеков наградил зарубежных гостей орденом "Чингиза Айтматова" за весомый вклад в развитие культуры и международного сотрудничества.