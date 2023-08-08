Погода
$ 87.60 - 88.10
€ 96.00 - 97.00

"На съемки фильма "Манас" пригласят Аль Пачино и Арнольда Шварценеггера"

227  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Киносценарист и продюсер Омурзак Толобеков на данный момент с вместе с зарубежными кинокомпаниями усиленно готовится к съемкам художественного фильма "Манас". Об этом редакции vb.kg рассказал он сам.

По его словам, с этой целью представители кинокомпаний из Голливуда Греер Вильям и Джулия Бо прибыли в Кыргызстан.

Джулия Бо поделилась своими впечатлениями и планами по поводу фильма.

"Мы с интересом просмотрели художественный фильм "Семетей - сын Манаса" ещё в Америке. Теперь близко познакомились с прекрасным народом и прелестной природой Кыргызстана. После ознакомления с киносценарием "Манас" Омурзака Толобекова мы прочитали весь эпос. Сейчас занимаемся подготовкой к осуществлению данного крупного международного проекта – экранизации художественного фильма "Манас".

На съемки этого фильма мирового масштаба мы намерены пригласить мировых кинозвёзд Аль Пачино, Арнольда Шварценеггера, Стивена Сигала и турецкого актера Бурака", - сказала она.

Приятно удивлены были гости и наградой от Общества ветеранов Кыргызстана. Председатель данной организации Доолотбек Шадыбеков наградил зарубежных гостей орденом "Чингиза Айтматова" за весомый вклад в развитие культуры и международного сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431565
Теги:
кино, США, Кыргызстан, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  