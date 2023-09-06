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Выявлены финансовые нарушения в медорганизациях КР почти на 148 млн сомов

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- Нина Ничипорова
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Счетная палата Кыргызстана выявила финансовые нарушения в организациях здравоохранения, финансируемых Фондом обязательного медицинского страхования, на сумму 147 миллионов 793,3 тысячи сомов.

По итогам проверки бюджета Фонда ОМС за прошлый год аудиторы СП выявили, в частности, финансовые нарушения, бюджетные резервы и потери, а также нерационально использованные средства.

Из суммы нарушений - 147 млн 793,3 тысячи сомов – 50 с лишним миллионов сомов подлежат восстановлению, 31 миллион 337,7 тысячи сомов уже восстановлено. Дефицит денежных средств и товаров составил 422,2 тысячи сомов. Из них недостача товарно-материальных ценностей превышает 415,6 тысячи сомов. По результатам проверки восстановлено 371,5 тысячи.Нарушения и недостатки при расходовании средств составили 144 миллиона 992,9 тысячи сомов. В том числе необоснованные выплаты по заработной плате - 96 620,3 тысячи сомов, необоснованное расходование материальных ценностей и денег составляет более 143,6 тысячи сомов, необоснованное расходование командировочных расходов - более миллиона. Обнаружено также завышение объемов строительно-монтажных работ на 4 939,2 тысячи сомов. Кроме того, почти 13 с половиной миллионов бюджетных средств были использованы не по назначению.

Установлено также, что 33,4 миллиона были израсходованы на определенные мероприятия, но без достижения планируемых целей. Из этой суммы восстановлению подлежат 6, 6 миллиона.

Сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность составила 28 миллионов 804,6 тысячи сомов, дополнительные расчетные доходы бюджета - 2 миллиона 378,2 тысячи.

Резервы и потери бюджета сложились в сумму 4 миллиарда 957,7 миллиона сомов. Среди них завышение стоимости товарно-материальных ценностей составляет 41,5 миллиона, излишнее финансирование бюджетных учреждений - 219,9 тысячи сомов и нарушения, связанные с выплатой заработной платы, -21,1 миллиона.

Прочие резервы и убытки бюджета составили 4 894 836,4 тысячи сомов, из них восстановлению подлежат 282 690,6 тысячи сомов, в ходе аудита восстановлено 42 245,5 тысячи сомов.


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URL: https://www.vb.kg/432092
Теги:
аудит, бюджет, здравоохранение, Счетная палата, ФОМС
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