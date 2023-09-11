За неделю на территории КР выявлено 23 199 нарушений ПДД

С 4 сентября по 10 сентября 2023 года ГУОБДД МВД КР на территории Кыргызстана было выявлено 23 199 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Нарушения были выявлены:

-217 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-197 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-54 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-1 178 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-3 617 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-2 случаев Автохулиганство;

- 5 100 случая превышения скоростного режима;

- 5 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 12 829 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1462 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.

ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения".