Для сотрудников УОБДД Чуйской области открыли новое здание. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в открытии нового здания участвовали замминистра внутренних дел, генерал-майор милиции Аширходжаев Эркебек Джумабекович, начальник ГУОБДД Исраилов Азамат, представители совета ветеранов МВД, а также личный состав УОБДД Чуйской области

Во время мероприятия, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения подробно ознакомил с интерьером нового здания и новым оборудованием заместитель министра внутренних генерал-майора милиции Аширходжаева Эркебека Джумабековича и рассказал, что на данный момент для всех сотрудников ГУОБДД создаются все условия и до конца года на территории Республики будут оснащены комплексным аппаратом "АвтоУраган"

В своём выступлении Аширходжаев Эркебек отметил, что открытие здания совпало с сегодняшним праздником, в связи с этим он поздравил сотрудников ГУОБДД и пожелал всем здоровья, семейного счастья, мира и стабильности в нашей стране