Заместитель посла США в Кыргызстане проживает в доме члена ОПГ Кольбаева?

В соцсети появилось интересная информация по поводу сотрудников посольства США в Кыргызстане. Сообщается, что заместитель посла США в Кыргызстане Элизабет Зентос проживает в доме, принадлежащем ранее задержанному бизнес-партнеру Кольбаева Азрету Боотаеву.

"Указанный жилой дом находится в жилмассиве "Киргизия-1" по улице Мостовая дом 4 и зарегистрирован на супругу Боотаева. Цена аренды дома составляет баснословные 4000 тысячи долларов США. Но, что примечательно, 11 октября 2023 года дом в срочном порядке был переоформлен как ипотечный залог на "Демир Банк".

Нам удалось узнать, что до госпожи Зентос в этом доме проживала еще один, правда уже бывший заместитель посла, небезызвестная Соната Коултер, а дом арендуется американскими дипломатами на протяжении 8 лет.

А теперь вытекает риторический вопрос, американская сторона придерживается двойных стандартов или всемогущий локомотив Запада не был осведомлен о принадлежности дома члену ОПГ Камчы Кольбаева? Как известно, власти США ранее объявляли вознаграждение в 5 миллионов американских долларов за информацию о Камчы Кольбаеве, тогда как сами продолжают выплачивать крупные денежные средства лицу, аффилированному с криминалитетом.

Напомним, Азрет Боотаев был задержан и заключен под стражу 4 октября 2023 года в рамках уголовного дела в отношении ОПГ Кольбаева по статье "Легализация (отмывание) преступных доходов", - пишет пользователь интернета Канат Эркинбаев.