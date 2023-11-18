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Турция отложила заявку Швеции на вступление в НАТО

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Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО, передает Arbat.Media.

Заседание состоялось под председательством главы комиссии Фуата Октая. В повестку были внесены семь международных соглашений и документов, требующих согласования, в том числе протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Решений по этим документам принято не было, дата нового раунда обсуждений будет определена позже.

Турецкие парламентарии могут снова обсудить протокол о вступлении Швеции в НАТО на следующей неделе, сообщил председатель комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/433578
Теги:
НАТО, Турция
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