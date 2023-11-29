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Бородавка - вопрос эстетики или повод обратиться к онкологу?

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- Нина Ничипорова
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Многие из нас сталкивались и сталкиваются с различными проявлениями на коже, в частности с бородавками. Эти образования некрасивы, доставляют неудобства и, конечно, влияют на качество жизни с косметической точки зрения.

Есть ли риск развития онкологии и стоит ли опасаться за свое здоровье при появлении бородавки? Как бороться с бородавками и папилломами, что предлагает современная дерматология? В интервью vb.kg на эти и другие вопросы ответил Наби Ахмедов, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры дерматовенерологии КГМА им. Ахунбаева врач-дерматовенеролог медицинского центра "ЮРФА".

Почему бородавки появляются на коже и можно ли этого как-то избежать?

- Всем известные бородавки – это вирус папилломы. В принципе мы все - 95 процентов инфицированы этим вирусом, как вирусом герпеса первого типа, но не у всех он проявляется. Довольно часто вирус может вообще никак не проявлять себя - это означает, что иммунная система и защитные барьеры кожи работают хорошо. Однако при снижении иммунитета могут возникнуть клинические проявления, в том числе бородавки. То есть от нашей иммунной системы зависит всё, а именно: справится она с этим вирусом или нет. А первопричина папиллом и бородавок, как я уже сказал, - это вирус. Поэтому лучшей профилактикой этих образований является поддержание иммунитета организма в целом.

Распространено мнение, что бородавки - это признак онкологического заболевания. Так ли это?

- Вовсе нет. Бородавки и папилломы – это доброкачественные образования, и их связь как кожных проявлений с онкологическими заболеваниями наукой не доказана. Лечением их занимаются дерматологи, и с онкологией это не связано.

Задача врача-дерматолога в том и состоит, чтобы дифференцировать образования на коже – определить, папиллома это или нечто другое, внешне на нее похожее. Если образование подозрительное, то мы направляем пациента к врачу-онкологу для дальнейшего обследования. Таких случаев немало.

Можно ли избавиться от папиллом и бородавок самостоятельно?

- Самостоятельное удаление папиллом и бородавок с помощью использования кислот или каких-то других травматичных методов может привести к ожогам и осложнениям, после которых на коже могут остаться рубцы. Необходимо быть очень осторожными! При лечении папиллом и бородавок не обойтись одним только местным удалением. Необходимо назначение противовирусной и иммунотерапии, а впоследствии и местного лечения. Сейчас очень популярна криотерапия, в которой используется охлажденный азот. Поэтому лучше, конечно, не заниматься самолечением и обратиться к врачу. Тем более, что самостоятельно отличить доброкачественную опухоль от недоброкачественной практически невозможно не специалисту.

Судя по вашим словам, к народным методам лечения папиллом и бородавок вы относитесь отрицательно?

- В народной медицине используются разные методы по избавлению от бородавок и папиллом. Некоторые специально дают "поцеловать" их животным, закапывают удаленные участки кожи под деревом в лунную ночь и т.п. Но это, скорее, внушение и вера, нежели реальное избавление от проблемы. Хотя в медицине есть даже гипнотерапия для лечения бородавок, когда пациентов погружают в гипноз, и, знаете, этот метод кому-то помогает! Такие случаи описаны даже в научной медицинской литературе. Возможно, это происходит благодаря методам внушения, когда активируются отдельные центры центральной нервной системы, поднимается иммунитет и т.п. Еще во времена активной деятельности экстрасенса Кашпировского об этом мне также рассказывали титулованные медики. Наверное, в первую очередь это зависит от того, как сам человек к этому относится, как воспринимает информацию и насколько он этому верит. Но все-таки лучше обратиться за консультацией к врачу. И кыргызстанцы стали это наконец-то осознавать. По крайней мере, мы без работы в клинике не сидим.

Можно как-то предупредить появление этих образований на коже?

- Это зависит от индивидуального состояния организма каждого человека, от его, повторяю, иммунитета. Для укрепления же иммунной системы необходимо заниматься физкультурой, вести здоровый образ жизни, следить за своим питанием и не перегружать свой организм. Каждый день необходимо проходить, как минимум, 10 тысяч шагов в день. Нельзя забывать и о профилактике стрессов. Сейчас люди гораздо больше внимания уделяют своему здоровью, и это хорошо.

Мы, врачи, считаем, что нет кожных болезней, они - проявление состояния наших внутренних органов, которое напрямую связано с функциями желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и т.п. Конечно, может быть и наследственная предрасположенность, но, если пациент придерживается определенных правил профилактики, то он может и избежать кожных проблем.

Кожа – это зеркало нашего организма. Например, я сам ежедневно, прежде чем выйти на улицу, наношу на лицо солнцезащитный крем, потому что все наши пятна на лице – последствия того, что мы не уделяли этому внимания. Посмотрите на китайцев, японцев и вьетнамцев! Они всегда носят шляпы с широкими полями, которые надежно предохраняют их кожу от ожогов. Солнцезащитный крем рекомендуют для всех типов кожи! Офтальмологи в свою очередь предупреждают, что нужно носить солнцезащитные очки.

А если не удалять бородавки, какие в этом случае могут быть последствия?

- Среди наших пациентов немало детей и молодых людей до 20 лет, чья иммунная система еще находится в процессе формирования. Эта категория пациентов часто сталкивается с такой проблемой исключительно из-за естественных процессов, свойственных растущему организму. И зачастую у детей бородавки проходят самостоятельно. Однако сроки их исчезновения невозможно предсказать, они могут варьироваться от пары недель до нескольких лет в зависимости от того, насколько активно формируется иммунная система ребенка.

Во взрослом возрасте бородавки в редких случаях уходят самостоятельно, поэтому оптимальным решением будет консультация с врачом, чтобы совместно выбрать наиболее приемлемый вариант лечения. Если бородавки не лечить, то основной риск - это их активное распространение.


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URL: https://www.vb.kg/433815
Теги:
ожог, медицина, врачи, профилактика, пациент
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