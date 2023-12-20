Система цифровых свидетельств о рождении/смерти работает по всей стране

Автоматизированная информационная система "Цифровое медицинское свидетельство о рождении и смерти" полноценно функционирует во всех организациях здравоохранения страны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, информационная система направлена на сбор, обработку и хранение данных обо всех случаях рождения и смерти. Запуск информационной систем упростил получение свидетельств о рождении, а также свидетельств о смерти государственного образца, т.к. данные в режиме онлайн поступают в Департамент регистрации населения Министерства цифрового развития.

Система успешно использует во всех 74 государственных родильных домах, также информационной системой успешно пользуются 6 частных родильных домов. Таким образом обеспечен полный охват электронной регистрации рождений.

Функционирование информационной системы позволило запустить государственную услугу в пилотном режиме "Получение свидетельства о рождении" в режиме онлайн посредством государственного портала электронных услуг "Тундук" на всей территории страны.

С момента запуска сформировано:

более 200 тысяч медицинских свидетельств о рождении;

более 38 тысяч медицинских свидетельств о смерти.

Проведена интеграция с информационными системами Министерства цифрового развития, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Социального фонда, что позволяет эффективнее управлять финансовыми средствами, связанными с рождением и смертью.