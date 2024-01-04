Дмитрий Медведев выругался матом в ответ на заявление Франции

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выругался матом в ответ на заявление МИД Франции о законности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом бывший президент России написал в Telegram.

По словам Медведева, россияне никогда не любили французов. Виной такого отношения - военные конфликты между странами в прошлом. Также бывший российский президент в грубой форме назвал французов людьми нетрадиционной сексуальной ориентации и лягушатниками.

"И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это "право на самооборону". Мразь. (...) Уроды", - высказался Медведев в соцсети.

Ранее МИД Франции отказалось осудить ракетную атаку ВСУ на Белгород. Во время ежегодного брифинга представители французского внешнеполитического ведомства заявили, что удар по российскому городу соответствует "законному праву на оборону". При этом министерство оставило без ответа вопрос о применении Киевом запрещенных кассетных боеприпасов при ударе по Белгороду.

Источник: lenta.ru