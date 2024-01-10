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В РУз фермеры, установившие счетчики воды, будут платить пониженный налог

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- Светлана Лаптева
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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по повышению эффективности пользования водой в сельском хозяйстве.

В нынешних условиях все более обостряющейся нехватки водных ресурсов в Узбекистане уделяется особое внимание их рациональному и бережному использованию. В последние годы были переведены на капельное и дождевальное орошение соответственно 472 тысячи и 48 тысяч гектаров земель, на 97 тысячах гектаров внедрены водосберегающие технологии. Лазерное нивелирование выполнено на 649 тысячах гектаров земель.

В результате этих мер в одном только 2023 году было сэкономлено 2 миллиарда кубометров воды. Это равно годовому потреблению воды Бухарской области.

Расширению масштабов этой работы препятствуют отдельные проблемы в сфере. К примеру, действие полномочий районных ирригационных отделов ограничено межхозяйственными каналами. Службы поставки воды финансируются не вполне эффективно. Кредиты коммерческих банков, выделяемые на внедрение сберегающих технологий, не привлекательны для фермеров.

В связи с этим, по поручению главы государства, были разработаны предложения по совершенствованию нижнего звена системы управления водными ресурсами и повышению эффективности их использования.

Так, на базе районных ирригационных отделов и профильных служб планируется организовать государственные учреждения "Сув етказиб бериш хизматлари". Они будут обеспечены экскаваторной и иной техникой, что позволит вдвое удешевить обслуживание оросительных сетей.

Предусматривается также проведение инвентаризации всех оросительных сетей, закрепление их за владельцами и разработка единого идентификационного номера.

С этого года платеж за 1 кубометр воды, поставляемый до поля, установлен в размере 100 сумов. Пришло время изменить устоявшийся в сознании многих людей стереотип о том, что вода бесплатна, отмечалось на совещании.

В связи с этим предложено организовать расчеты с водопотребителями по дифференцированному принципу. В частности, с 2025 года планируется применять к фермерам, установившим счетчики воды и внедрившим сберегающие технологии, понижающий коэффициент налога, а к тем, кто этого не сделал, наоборот, повышающий коэффициент. Вместе с тем будет отменена плата за услуги поставки воды.

На совещании также обсуждены меры по дальнейшему стимулированию внедрения водосберегающих технологий.

Отмечалось, что для этих целей откроется льготная кредитная линия. В частности, кредиты будут выделяться по ставке 14 процентов сроком на 5 лет с двухлетним льготным периодом. Для проектов в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области ставка составит 10 процентов. Залог имущества от фермеров при получении таких кредитов требоваться не будет.

Вместе с тем предусматривается возможность получения кредитов в режиме онлайн. К примеру, "Агробанк"ом разработана система "Suvkredit.uz". На подрядчиков планируется возложить дополнительные обязательства, такие как строительство водосберегающих технологий только на основе рабочего проекта, предоставление не менее двухлетней гарантии на установленные системы и оказание сервисного обслуживания в течение не менее 5 лет. Подрядчики, не соответствующие этим требованиям, не будут включены в систему.

Как известно, сегодня за каждый гектар, на котором внедрены системы водосбережения, предоставляется субсидия в размере 8 миллионов сумов. До сих пор 50 процентов этой суммы выплачивалось в год установки технологии, а остальная часть выплачивалась в следующем году. Данное условие также планируется упростить, выплачивая субсидию в полном объеме в том же году, в котором была установлена технология.

Глава государства одобрил эти предложения и дал указания по правильному налаживанию системы с охватом каждого конечного потребителя, расширению масштабов работы по водосбережению.


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URL: https://www.vb.kg/434551
Теги:
вода, Узбекистан
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