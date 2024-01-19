В крупнейших за десятилетия учениях НАТО примут участие 90 тысяч военных

Около 90 тысяч военнослужащих примут участие в крупнейших за десятилетия учениях НАТО Steadfast Defender ("Стойкий защитник"). Об этом рассказал главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает Reuters.

Он сообщил, что учения начнутся на следующей неделе и продлятся до мая.

"Альянс продемонстрирует свою способность укрепить Евроатлантический регион, перебросив через Атлантический океан силы из Северной Америки", - сказал Каволи.

Bild отмечает, что последний раз НАТО проводил настолько масштабные учения в 1988 году. Тогда в них участвовали 125 тысяч военнослужащих.

Financial Times писала, что учения НАТО Steadfast Defender в 2024 году станут крупнейшими со времен холодной войны. Газета сообщала, что они пройдут территории Германии, Польши и стран Балтии. Учения будут включать от 500 до 700 боевых воздушных вылетов и маневры более 50 кораблей. Тогда сообщалось, что в них будут участвовать более 41 тысячи военных. Сценарий учений предполагает, что войска НАТО отражают российскую агрессию против одного из членов альянса, писала FT. Смоделированный противник - это коалиция во главе с Россией. Помимо членов НАТО в учениях примет участие Швеция, которая подала заявку на вступление в альянс. 15 января немецкий таблоид Bild сообщил, что в его распоряжении оказался секретный документ Минобороны Германии, согласно которому ФРГ рассматривает возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году. Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс утверждал, что опубликованный Bild сценарий является планом учений, а не секретным анализом разведки.

Источник: Медуза