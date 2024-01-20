В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации

Власти стран - членов НАТО и их гражданское население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, пишет РБК.

По его словам, в случае начала войны придется мобилизовать большое количество населения, поэтому члены НАТО должны быть готовы. "Мы должны понимать, что мы сейчас находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией <...> Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны независимо от того, произойдет она или нет", - сказал Бауэр.

Он подчеркнул, что помимо подготовки к мобилизации странам военного блока необходимо наладить производство оружия и боеприпасов, чтобы выпускать их "достаточно быстро и иметь возможность продолжать конфликт".

Об угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России в начале декабря заявил президент США Джо Байден в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности. "Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО", - сказал тогда американский президент.

Президент Владимир Путин назвал слова Байдена чушью. "Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", - сказал он. По словам Путина, у России нет "никаких резонов, никакого интереса" воевать с НАТО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что это именно Запад сегодня угрожает России. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что Запад ведет против России войну "руками" Украины. "Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне", - указывал он.

Президент Владимир Путин также говорил о "гибридной войне" против России. "Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект создания из Украины "Анти-России". Ее накачивали оружием восемь лет, потакали в насаждении неонацистской идеологии. Все это - чтобы поставить под удар безопасность России, сейчас против нас ведется, по сути, гибридная война", - заявил он в июле.