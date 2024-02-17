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В Кыргызстане создан президентский фонд по поддержке стартапов

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В прошлом году в Кыргызстане прошел масштабный хакатон "Стартап Нация" с участием 250 команд. В финале четыре перспективных стартапа получили общий призовой фонд в размере $16 000. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, хакатон стал значимым событием для кыргызстанской стартап-сообщества, объединив в одном месте молодые таланты и опытных IT-специалистов. Участники получили ценную поддержку и советы от профессионалов в индустрии, включая специалистов из компаний Google, Netflix, Aviasales, а также успешных предпринимателей и менторов.

Основная цель хакатона это создание благоприятных условий для развития стартап-экосистемы. Слоган мероприятия, "Из нации мигрантов в нацию стартапов", подчеркивает стремление перейти от традиционного общества к инновационному, представляя продукты Центральной Азии на глобальном рынке.

Одной из зон активности хакатона была Аллея Стартапов, где были представлены 10 стартапов страны.

Стартап Нация планирует продолжить свою миссию поддержки и развития стартапов в 2024 году, организуя 3 хакатона в год, направленных на стимулирование инноваций и создание благоприятного климата для стартап-экосистемы.

На церемонии награждения председатель кабмина, Байсалов, сообщил о создании президентского фонда по поддержке стартапов.

Это важное событие, которое означает новую эру поддержки молодых предпринимателей и технологических инноваций в Кыргызстане.

Участники хакатона за 48 часов продемонстрировали свои навыки, креативные способности и создали свои проекты в области сельского хозяйства, образования, медицины, улучшения бизнес-процессов и развития креативных индустрий. Очередной хакатон стартует 1 марта.


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URL: https://www.vb.kg/435387
Теги:
президент, информационные технологии, Кыргызстан
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