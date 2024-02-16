В Бишкеке пройдет технологический хакатон "Стартап-Нация"

В Бишкеке с 1 по 3 марта будет проходить технологический хакатон "Стартап-Нация". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, приглашаются проекты с элементами криптовалюты, мобильные приложения и новаторские решения в области IT, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, SaaS и многое другое. Амбициозные предприниматели и стартаперы будут соревноваться за призовой фонд в размере $3000. Также в рамках мероприятия планируются мастер-классы с топовыми стартаперами из Дубая, Казахстана, Кыргызстана, а также ярмарка вакансий от партнеров.

Более подробную информацию можно получить на странице в Instagram, ссылка для регистрации.