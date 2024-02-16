Погода
$ 89.45 - 89.71
€ 95.90 - 96.90

В Бишкеке пройдет технологический хакатон "Стартап-Нация"

195  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке с 1 по 3 марта будет проходить технологический хакатон "Стартап-Нация". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, приглашаются проекты с элементами криптовалюты, мобильные приложения и новаторские решения в области IT, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн, SaaS и многое другое. Амбициозные предприниматели и стартаперы будут соревноваться за призовой фонд в размере $3000. Также в рамках мероприятия планируются мастер-классы с топовыми стартаперами из Дубая, Казахстана, Кыргызстана, а также ярмарка вакансий от партнеров.

Более подробную информацию можно получить на странице в Instagram, ссылка для регистрации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435367
Теги:
информационные технологии, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  