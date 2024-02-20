Глава ГТС Самат Исабеков: Мы сумели искоренить серые схемы

Государственная таможенная служба Кыргызстана в 2023 году перевыполнила план по сбору таможенных платежей. Общая сумма таможенных сборов с начала января превысила 111,5 млрд сомов. Такого показателя удалось достичь впервые. Эксперты утверждают, что подобных результатов удалось достичь благодаря цифровизации и искоренению коррупционных схем. О том, как удалось достичь таких результатов, в интервью нашему изданию рассказал глава Таможенной службы Самат Исабеков.

- Самат Сатарович, в прошлом году ваше ведомство значительно перевыполнило план. Как вам удалось добиться таких высоких результатов?

- Прежде всего по указанию Президента КР Садыра Жапарова была проделана колоссальная и масштабная работа по упрощению бизнес-процессов на границе, а также по увеличению пропускной способности пунктов пропуска. Мы без остановки, на постоянной основе ведём плодотворную работу по цифровизации и борьбу с контрабандой намного усилили. Например, в 2023 году таможенная служба выявила более 6 тысяч нарушений и преступлений в сфере таможенного законодательства. Сумма установленного ущерба составила 1,2 миллиарда сомов.

Цифры говорят сами за себя. За 12 месяцев прошлого года Государственная таможенная служба обеспечила сбор таможенных платежей на сумму 111 миллиардов 503 миллиона сомов. План выполнен на 103,6 процента, или собрано сверхнорматива 3 миллиарда 904,4 миллиона сомов. Такой показатель поступления таможенных платежей наблюдается впервые в истории таможенной службы. По сравнению с 2022 годом темп роста составил 150 процентов, или собрано на 37,2 миллиарда сомов больше.

- Сыграли роль только эти факторы, о которых вы упомянули выше, или, может, просто увеличилось количество машин и грузов?

- Количество транспортных средств и объемы грузов остаются прежними. Таможенные пошлины остались неизменными за исключением незначительных корректировок. В настоящее время количество транспортных средств и объемы грузов только достигли допандемийного уровня. Поэтому, можно сказать, что ничего не изменилось.

- Вы провели чистку в ведомстве, избавившись от коррупционных чиновников. Повлияло ли это на повышение таможенных сборов?

- Безусловно. Разные коррупционные схемы в таможне позволяли обогащаться отдельным нечистоплотным чиновникам, то есть деньги уходили, как говорится, в левый карман. Таким образом, определённые кланы и политические группы извлекали выгоду из таможенных сборов, но только не государство. Однако благодаря автоматизации и цифровизации, которые активно внедряются в последние три года, мы сумели искоренить эти схемы. В итоге вышли на сегодняшние показатели. То есть мы доказали, какими на самом деле должны быть объемы таможенных сборов, и эта работа будет продолжаться беспрерывно.

Что касается чистки в таможне, то в прошлом году были уволены 84 сотрудника, имевших прямое или косвенное отношение к бывшему таможеннику Райыму Матраимову и криминалу. Такое решение было принято после тщательной проверки, которая, к слову, еще продолжается.

- Есть мнение, что имеются расхождения в таможенной статистике Кыргызстана и Китая. Можете пояснить, почему такое происходит?

- Дело в том, что на долю Китая приходится 80 процентов товаров, поступающих в Кыргызстан. Что касается разницы в статистике, о которой вы говорите, то такая проблема существует не только у нас, но и в других странах-партнерах. Между Кыргызстаном и Китаем существует два КПП: "Эркештам" и "Торугарт". Транзитные грузы часто проходят через "Эркештам" и далее в Узбекистан либо в третьи страны. Китайская сторона предоставляет лишь общую статистику ввоза грузов в нашу страну без учета транзита. Вот почему такая разница.

- Между Китаем и Кыргызстаном есть два КПП. Будут ли открыты новые пункты?

- Когда глава государства посещал Китай в мае прошлого года, то была достигнута договоренность об открытии еще одного пункта пропуска на кыргызско-китайской границе. Его планируется открыть на перевале Бедел, который расположен на границе Иссык-Кульской области Кыргызстана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Была достигнута договоренность о совместном строительстве пункта пропуска и дороги из Китая в Кыргызстан. Недавно специалисты провели там исследования. А накануне нового года был открыт обновленный КПП "Торугарт-2" с шестью полосами движения, что значительно увеличит его пропускную способность.

- Как обстоят дела с международным сотрудничеством?

- Международное сотрудничество кыргызской таможни выстраивается сегодня с учетом развития торгово-экономического потенциала с основными торговыми партнерами Кыргызстана. Основными направлениями сотрудничества являются – участие таможенной службы в работе таких интеграционных объединений, как Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества и других.

Кроме того, сотрудничество сконцентрировано на взаимодействии с Всемирной таможенной организацией (ВТамО), при поддержке которой учебно-специализированная таможня ГТС получила 2 региональных статуса – Региональный учебный центр ВТамО и Региональный кинологический учебный центр ВТамО. На сегодняшний день активизирована работа с таможенными службами стран основных торговых партнеров Кыргызстана – Турции, Китая, Узбекистана и других, с которыми заключены соответствующие нормативно-правовые акты относительно внешней торговли.

- Какие планы на этот год?

- В этом году мы планируем собрать 117 миллиардов сомов. Для этой цели постараемся осуществить полную цифровизацию таможенной сферы. Благодаря этим и другим усилиям мы сможем выполнить намеченный план.