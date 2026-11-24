В результате введения запрета на энергетические напитки бюджет Кыргызстана может недополучить порядка 1,5 млрд сомов налоговых поступлений.

Об этом стало известно 24 ноября в ходе рабочего совещания председателя Государственной налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова с заместителями в рамках проекта "Открытый кабинет".

Как сообщили на совещании, в Кыргызстане насчитывается 52 субъекта, занимающихся импортом энергетических напитков. Из них 26 осуществляют поставки из третьих стран.

Единственным отечественным производителем энергетических напитков на совещании назвали компанию "Абдыш-Ата", выпускающую напиток Nitro.

Несмотря на возможное сокращение налоговых поступлений, Шыкмаматов подчеркнул, что приоритетом остаётся здоровье граждан, особенно молодёжи.

Введение запрета планируется с 1 января 2027 года. В настоящее время рабочая группа прорабатывает вопросы его реализации.

Как отмечалось на совещании, возражений со стороны предпринимателей и отраслевых ассоциаций пока не поступало.