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В Кыргызстане прошел рейд "Рекламный щит". Оштрафованы 204 граждан

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По инициативе отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД КР с 6 по 8 марта в Кыргызстане прошло рейдовое мероприятие под названием "Рекламный щит". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе рейда были установлены 204 граждан, которых оштрафовали на 405 тысяч сомов за самовольную установку рекламных щитов, панно, баннеров, вывесок, плакатов, знаков, указателей и другого оборудования на обочинах дорог без согласования с соответствующими органами. Также 151 граждан были предупреждены о недопустимости подобных фактов.

Подобное рейдовое мероприятие продолжит проводиться со стороны отдела Дорожного надзора в целях предотвращения стихийной торговли на обочинах дорог и выполнения соответствующих требований Закона КР "Об автомобильных дорогах"".


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URL: https://www.vb.kg/435815
Теги:
Кыргызстан, ГУОБДД, незаконная реклама
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