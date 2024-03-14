В Кыргызстане прошел рейд "Рекламный щит". Оштрафованы 204 граждан

По инициативе отдела дорожного надзора ГУОБДД МВД КР с 6 по 8 марта в Кыргызстане прошло рейдовое мероприятие под названием "Рекламный щит". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе рейда были установлены 204 граждан, которых оштрафовали на 405 тысяч сомов за самовольную установку рекламных щитов, панно, баннеров, вывесок, плакатов, знаков, указателей и другого оборудования на обочинах дорог без согласования с соответствующими органами. Также 151 граждан были предупреждены о недопустимости подобных фактов.

Подобное рейдовое мероприятие продолжит проводиться со стороны отдела Дорожного надзора в целях предотвращения стихийной торговли на обочинах дорог и выполнения соответствующих требований Закона КР "Об автомобильных дорогах"".