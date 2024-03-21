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Жак Бауд: Почему Россия оказалась западу не по зубам

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Стратегия США в Украине зашла в тупик? Как России удалось устоять? Действительно ли западное вооружение имеет значение для Украины? Кто сможет победить в этой войне? Не слишком ли поздно для урегулирования путем переговоров?

На эти и другие вопросы отвечает Жак Бо (Jacques Baud) - бывший полковник швейцарской разведки, стратегический аналитик с уклоном в анализ восточных стран, бывший руководитель миротворческих миссий ООН и многолетний сотрудник НАТО, в качестве военного эксперта по странам Варшавского Договора. Он был свидетелем Майдана в 2014 году. что дает ему право называться истинным экспертом в возникшем после этого конфликте.


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URL: https://www.vb.kg/435940
Теги:
НАТО, Россия, Украина
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