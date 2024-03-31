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В Кыргызстан прибыл туристический поезд

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Сегодня в город Бишкек прибыл первый в этом году туристический поезд с туристами из Австралии, Англии, Швейцарии, Австрии и Германии. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

По ее данным, маршрут туристического поезда - Алматы-Балыкчи-Бишкек-Туркестан, Ташкент-Туркестан-Бишкек-Балыкчи-Алматы. Состав поезда включает в себя 9 вагонов. Данный турпоезд прибывал и ранее в 2022-2023 гг.

Туристы побывали в Иссык-Кульской области, сегодня они посетят природный парк Ала-Арча и проведут тур по городу Бишкек. Всего приехали более 50 туристов.

Прибытие первого туристического поезда в этом году подчеркивает важность Кыргызстана как популярного туристического направления и способствует укреплению сотрудничества между странами в сфере туризма.

Ранее в ГП "НК "Кыргыз темир жолу" обратились представители туристической компании Lernidee Erlebnisreisen GmbH с просьбой оказать содействие в туристическом туре по Кыргызстану по проезду внутри страны по железной дороге. "Кыргыз темир жолу" оказало содействие в организации безопасного проезда по железной дороге, учитывая пожелания гостей.


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URL: https://www.vb.kg/436156
Теги:
Европа, туризм, Кыргызстан, поезд, Кыргыз темир жолу
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