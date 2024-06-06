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Потенциал сотрудничества Кыргызстана и России ещё не раскрыт

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- Канат Кожоев
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В Санкт-Петербурге начал работу Международный экономический форум. Стартовал он сессией Россия – Кыргызстан.

Наши межгосударственные отношения носят стратегический характер. Страны планируют реализацию крупных социально значимых проектов. Экономическое сотрудничество Кыргызстана и России не ограничивается энергетикой, легкой и горнорудной промышленностью, сельским хозяйством и туризмом. Существует значительный потенциал в сферах инфраструктурного развития, микроэлектроники, развития высоких технологий, цифровой экономики.

Вопросы сотрудничества двух стран в условиях новой экономической реальности на ПМЭФ обсудили председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев, первый заместитель председателя кабмина КР Адылбек Касымалиев, председатель Российско-Кыргызского делового совета, генеральный директор АО "Корпорация Попов Радио" Владимир Компанейщиков.

Темир Сариев в своем выступлении остановился на следующих моментах: потенциал сотрудничества между РФ и КР не раскрыт; наше будущее – в союзе и кооперации; Казахстан, несмотря на то, что является нашим партнером и союзником, искусственно создает барьеры и препятствует свободному перемещению товаров через свою территорию.

Данил Ибраев отметил, что Кыргызстан – самая удобная площадка для российского бизнеса в регионе. Правительство республики делает все, чтобы улучшить деловой климат и расширить возможности резидентов.

"Мы сегодня работаем над созданием новых торговых каналов, которые через Узбекистан, Туркменистан, Иран должны без остановки доставлять товары к портам Персидского залива. Еще одно перспективное направление – туризм. Сегодня правительство КР активно привлекает инвестиции для создания инфраструктуры вокруг озера Иссык-Куль. Скоро в регионе появится курорт, соответствующий мировым стандартам качества".


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URL: https://www.vb.kg/437563
Теги:
Россия, форум, Данил Ибраев, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Темир Сариев
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