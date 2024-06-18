В НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в боевую готовность

В Североатлантическом альянсе обсуждают приведение ядерного оружия стран блока в состояние боевой готовности перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью газете The Telegraph.

"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в состоянии боеготовности и какие должны находиться на хранении, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО должна стать прозрачность, которая "поможет донести прямое сообщение" оппонентам. "Нашей целью, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока оно существует, мы останемся ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО - нет, был бы более опасным", - подчеркнул Столтенберг.

Москва угрожает изменить ядерную доктрину

Как заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков 11 июня, действия западных стран "ставят вопрос о приведении документов по ядерному сдерживанию в соответствие текущим потребностям". В середине мая он же заявлял, что РФ "отложит в сторону" "тему "красных линий" и будет отвечать Западу зеркально в вопросе ядерных угроз.

В пятницу, 7 июня, Владимир Путин на полях ПМЭФ также не исключил изменения ядерной доктрины России, назвав ее "живым инструментом". В начале своего выступления он заявил, что РФ не собирается "бряцать ядерным оружием", однако позже отметил, что Европа в этом вопросе "более-менее беззащитна". Тем не менее, Путин добавил, что "исходит из того, что "до ядерных ударов дело никогда не дойдет".

РФ и Беларусь проводят ядерные учения

21 мая Россия начала учения нестратегических ядерных сил, обосновав их необходимость "провокационными заявлениями и угрозами отдельных западных официальных лиц в адрес РФ". На первом этапе учений, как сообщило Минобороны РФ, были задействованы комплексы "Искандер" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

На втором этапе, который начался 11 июня, к учениям подключились белорусские военные - как сообщается, для отработки "вопросов совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия".

В начале мая правитель РБ Александр Лукашенко распорядился провести "внезапную проверку" тактического ядерного оружия в Беларуси. Незадолго до этого он заявил, что если Россия применит весь свой арсенал в ответ на действия Запада, настанет "апокалипсис".

В июне 2023 Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко заявил, что в июле того же года Россия планирует разместить на территории Беларуси свое ядерное оружие. Позднее белорусский лидер заявил, что российское ЯО уже прибыло на территорию страны. В марте 2024 года журнал Foreign Policy со ссылкой на источники написал, что западная разведка подтвердила это.

Источник: DW