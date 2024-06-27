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Отделение ядерной медицины в Бишкеке приняло первых пациентов

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- Назгуль Абдыразакова
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Отделение ядерной медицины Национального центра онкологии и гематологии приняло первых в новейшей истории страны пациентов. Об этом сообщает "Росатом".

По его данным, запуск клинической работы отделения стал возможен благодаря программе технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в рамках которой страна получает поддержку по национальному проекту KIG6007 "Восстановление ядерной медицины в Кыргызстане" и KIG9008 "Совершенствование радиационной защиты пациентов и персонала при оказании услуг диагностической и интервенционной радиологии".

В отделении ядерной медицины для населения республики стал доступен современный метод визуализации, который позволяет сканировать все тело или отдельный орган и диагностировать в режиме реального времени онкологические заболевания на ранних стадиях. С помощью ОФЭКТ-визуализации врачи смогут выявлять динамику лечения заболевания и оценивать его эффективность.

Справка: Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения является единственным в стране государственным лечебным учреждением, которое имеет в структуре отделение ядерной медицины. Директор центра Бактыгуль Султангазиева отметила: "В республике более 30 тысяч онкологических больных стоят на учете, ежегодно около 6 тысяч больных выявляются первично, 80 % пациентов нуждаются в радиоизотопном методе исследования. Оборудование в отделении ядерной медицины может использоваться не только для диагностики онкологических случаев, но также в программах ведения пациентов с кардиологическими, неврологическими, эндокринологическими и другими социально-значимыми заболеваниями".


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URL: https://www.vb.kg/437969
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