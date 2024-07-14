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ЕАБР профинансирует возведение горного курорта "Байтик" в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики (НАИ), ООО "Васта Дискавери" и Евразийский банк развития (ЕАБР) заключили трехсторонний Меморандум о сотрудничестве по созданию горного курорта Baytik ("Байтик") в Кыргызской Республике.

В церемонии подписания Меморандума приняли участие директор Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Талантбек Иманов, генеральный директор "Васта Дискавери" Сергей Бачин и старший управляющий директор ЕАБР Сергей Игнатов. Стороны выразили намерения в установлении партнерских отношений для разработки и строительства всесезонного горно-туристического кластера Baytik Mountain Resort на территории Чуйской области Кыргызской Республики.

Меморандум предусматривает также сотрудничество сторон в области разработки, строительства и эксплуатации горнолыжных кластеров в Кыргызской Республике, включая привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и обеспечение благоприятных условий для туристов.

Как отметил директор НАИ Талантбек Иманов, создание горного курорта Baytik станет первым и в настоящее время единственным туристическим инфраструктурным кооперационным проектом в Кыргызской Республике.

"Проект будущего курорта включает 15 канатных дорог, 36 горнолыжных трасс общей протяженностью более 57 км, 4 туристические деревни и горнолыжный комплекс, удовлетворяющий требованиям к проведению международных соревнований самого высокого уровня, включая Олимпийские игры и этапы Кубка мира по горнолыжным дисциплинам и сноуборду", - отметил Талантбек Иманов.

Разработкой и строительством Baytik Mountain Resort займется компания "Васта Дискавери", имеющая большой опыт реализации масштабных туристических проектов и комплексного развития территорий.

"Участие в проекте по созданию горного курорта Baytik очень важно для нашей компании, - заявил Сергей Бачин. - Мы уверены, что курорт будет востребован внутри страны, а также станет важной точкой притяжения в Кыргызскую Республику иностранных туристов. Туристы смогут не только отдохнуть в комфортабельных гостиницах, на горнолыжных склонах и пешеходных тропах курорта, но и насладиться красотами Чуйской долины и гор Киргизского Ала-Тоо".

Подписанный Меморандум предусматривает готовность ЕАБР выступить в качестве кредитора проекта Baytik Mountain Resort.

"ЕАБР как многосторонний банк развития содействует экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности, - подчеркнул старший управляющий директор ЕАБР Сергей Игнатов. Проект Baytik Mountain Resort не только имеет ярко выраженный интеграционный потенциал, но и обеспечивает развитие важной для экономики Кыргызской Республики отрасли - туризма, что окажет позитивное влияние и на смежные отрасли, и на культурный обмен на пространстве Евразии, станет значимой точкой роста в данном регионе"

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На текущий момент ЕАБР реализует в Кыргызстане несколько крупных инвестиционных проектов, таких как финансирование строительства ГЭС "Куланак" мощностью 100 МВт и строительство новой современной линии обжига клинкера Кантского цементного завода. Кроме того, в разработке у Банка несколько проектов в области жилищно-коммунального хозяйства, возобновляемых источников энергии и инфраструктуры.

Напомним, в мае в Кыргызстане состоялось несколько важных подписаний с участием ЕАБР, в частности подписано соглашение о намерениях по модернизации Кыргызской фондовой биржи, соглашение по финансированию строительства одной из крупнейших солнечных электростанций в Кыргызстане, договор о предоставлении технического содействия на приобретение оборудования для восстановления ТЭЦ г. Бишкека, а также меморандум о строительстве объездной дороги вокруг г. Узгена.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики (НАИ) - уполномоченный государственный орган, целями которого является создание благоприятного инвестиционного климата путем привлечения и продвижения инвестиций в экономику, содействия и поддержки инвесторов.

"Васта Дискавери" - девелоперская компания, которая активно занимается развитием туристической отрасли в России и реализует масштабные туристические проекты в самых разных регионах страны, от Сочи до Камчатки и Курил. В портфеле компании такие проекты комплексного развития территорий, как курорты "Завидово", "Ярославское взморье", "Архипелаг Онекотан". В команде "Васта Дискавери" - специалисты и эксперты, имеющие опыт строительства и управления ключевым олимпийским объектом Сочи-2014 "Роза Хутор". "Роза Хутор" является крупнейшим в России круглогодичным горным курортом (105 км горнолыжных трасс и 32 подъемника).


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URL: https://www.vb.kg/438247
Теги:
ЕАБР, инвестиции, Кыргызстан
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