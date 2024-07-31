Религиозная свобода, как инструмент давления на независимые государства

Одна из самых популярных восточных пословиц гласит: "Ближний сосед лучше дальнего родственника". Веками народы Центральной Азии, в том числе кыргызы, жили в согласии с этой народной мудростью и соответствующими предписаниями Корана. Однако сегодня находятся те, кто говорит повелительным тоном: "Забудь о соседях". А за ослушание грозит строгими санкциями.

В мае 2024 года был опубликован очередной итоговый доклад Комиссии США по религиозной свободе. В документе, состоящем из почти сотни страниц, даётся обзор состояния религиозных свобод по всему миру. По мнению американских правозащитников, дела в этой сфере обстоят неважно, и одной из тех стран, на которые США обращают свой суровый взор, является Кыргызстан, пишет издание AsiaToday.

В Докладе утверждается, что "в 2023 году ситуация со свободой вероисповедания в Кыргызстане ухудшилась, поскольку власти всё активнее применяли давно существующее ограничительное законодательство, регулирующее религию. Власти строго наказывали за религиозные практики, включая онлайн-выражение религиозных убеждений, коллективные религиозные богослужения и исследования, а также за хранение несанкционированных религиозных материалов".

Речь, скорее всего, идёт о принципиальной борьбе официального Бишкека с религиозными течениями экстремистской направленности. Многие из них исповедуют радикальный ислам, являющийся благодатной почвой для создания агрессивных вооружённых ячеек. Кыргызстан, как ни одно другое государство, знает, что подобные религиозные фанатики зачастую выступают в первых рядах спланированных на Западе "цветных революций".

Раз "преступление" зафиксировано, заокеанские "судьи" спешат вынести приговор и назначить наказание. Составители Доклада рекомендуют своему правительству "включить Кыргызстан в Специальный список лиц, причастных к серьёзным нарушениям свободы вероисповедания или терпимо относящихся к ним", а также "обусловливать предоставление помощи США значимыми усилиями правительства по улучшению условий свободы вероисповедания, включая внесение поправок в закон о религии". Говоря проще: срочно меняйте свои законы, иначе не получите нашей долларовой подачки. Следует отметить, что особое раздражение у янки вызвал запрет киргизских властей на нелегальную проповедническую деятельность – в последнее время в КР зачастили западные миссионеры, которые ведут себя довольно бесцеремонно и не всегда уважают каноны традиционных верований.

Но что же на самом деле заставило Соединённые Штаты выставить Кыргызстан в образе младшеклассника, отправленного в наказание в угол? Ответ следует искать в первом абзаце нашей статьи – это дружественные и ровные отношения Кыргызстана со своими соседями: Китаем, Казахстаном, Россией, Таджикистаном. В частности, в прошлом году было декларировано, что отношения между Кыргызстаном и КНР "вышли на новый уровень". Главы двух стран подписали Совместную декларацию об установлении всеобъемлющего стратегического партнёрства в новую эпоху. Президент КР Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин утвердили данный документ на переговорах в рамках государственного визита главы КР в Китайскую Народную Республику.

Как известно, Вашингтон включил Пекин в список своих главных геополитических и экономических недругов. Поэтому контакты двух азиатских соседей без оглядки за океан вызвали приступ зубовного скрежета – и Кыргызстан тут же стал фигурантом американского Доклада о религиозной свободе. В самом негативном образе, разумеется.

Но тут самое время задаться вопросом: неужели в самих Соединённых Штатах соблюдаются все без исключения права человека? Об этом, кстати, в Докладе нет ни единого слова. Зато об уровне соблюдения этих прав в США подробно рассказано в другом документе – Докладе о нарушениях прав человека в Соединённых Штатах в 2023 году. Составителем обширной брошюры, подкреплённой сотнями фактов, является пресс-канцелярия Госсовета Китайской Народной Республики. Вот что, к примеру, говорится о такой застарелой американской "болячке" как расизм:

"Отчёт, опубликованный исследовательским центром Pew Research Center 10 августа 2023 года, показал, что 83 процента афроамериканцев заявили, что правительство США сделало недостаточно для обеспечения расового равенства. Многие люди африканского происхождения, недовольные американской политикой и расовой дискриминацией, предпочли уехать. Те, кто покинул Соединённые Штаты, основали новые сообщества в Португалии, Гане, Колумбии и Мексике, что стало тенденцией, известной как "Блаксит"… Дискриминация в отношении азиатов усилилась. Опрос Pew Research Center, опубликованный 30 ноября 2023 года, показал, что почти 60 процентов американцев азиатского происхождения заявили, что сталкивались с дискриминацией по признаку своей расы или этнической принадлежности. Опрос, опубликованный Associated Press, показал, что 51 процент американцев азиатского происхождения и жителей Тихоокеанских островов считают, что расизм является очень серьёзной проблемой в Соединённых Штатах. Опрос, опубликованный 27 апреля 2023 года Школой социальной работы Колумбийского университета, показал, что почти три четверти американцев китайского происхождения сталкивались с расовой дискриминацией в прошлом году, а 55 процентов опасались, что преступления на почве ненависти или домогательства поставят под угрозу их личную безопасность".

Но, может быть, в США всё безупречно по части обеспечения религиозных свобод? Китайские исследователи так не думают:

"Проблема религиозной нетерпимости обострилась… В последние годы число преступлений, совершаемых на почве религиозной нетерпимости, продолжает расти. Согласно статистике преступлений на почве ненависти, опубликованной ФБР в октябре 2023 года, в 2022 году в Соединённых Штатах было зарегистрировано 2042 случая преступлений на религиозной почве. Согласно отчёту, опубликованному Советом по американо-исламским отношениям в апреле 2023 года, в 2022 году было получено в общей сложности 5156 жалоб на дискриминацию в отношении мусульман, в основном связанных с дискриминацией при приёме на работу, дискриминацией в сфере образования и недобросовестным применением законов".

Как видим, поучать другие страны и даже целые регионы пытаются те, кто не удосужился навести элементарный порядок у себя дома. Стоит ли из-за таких "советчиков" рисковать собственным благополучием и ссориться с ближайшими соседями?