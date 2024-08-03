В Балыкчи с поличным задержаны двое сотрудников ГУОБДД МВД КР

ГКНБ КР выявлена устойчивая коррупционная схема в системе ГУОБДД МВД КР, направленная на систематическое вымогательство и получение взяток со стороны отдельных должностных лиц ОБДД УВД Иссык-Кульской области, УПСМ МВД по городу Бишкек у участников дорожного движения в разгар туристического сезона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проведенных мероприятий, 31 июля 2024 года на территории Балыкчи по подозрению в вымогательстве взятки с поличным задержаны двое сотрудников ГУОБДД МВД КР.

В тот же день на строевом плацу ОВД города Балыкчы в присутствии личного состава аппарата, полка и руководства УПСМ, сотрудниками ГКНБ КР выведены и задержаны другие инспекторы, подозреваемые в злоупотреблении должностным положением.

В настоящее время в рамках возбуждённого уголовного дела устанавливается причастность к вышеотмеченной коррупционной схеме других ответственных сотрудников ГУОБДД МВД КР, а также проводится комплекс мер, направленных на установление фактических обстоятельств совершенных преступлений, по результатам которых будет принято окончательное решение по привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности".