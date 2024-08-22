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Ташиев рубит щупальца узбекской мафии в Кыргызстане

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- Канат Кожоев
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В Кыргызстане задержаны и заключены под стражу бывший депутат Жогорку Кенеша Салайдин Айдаров и бизнесмен Жалил Атамбаев. Брат Салайдина Нургазы Айдаров – в розыске. Аресты и розыск связаны с развернутой генералом Ташиевым кампанией по выявлению лиц, причастных к финансированию ОПГ Камчы Кольбаева.

Этих "финансистов" оказалось значительно больше, чем, возможно, предполагалось вначале. Самое неприятное: среди тех, кто активно сотрудничал с вором в законе, ходил под ним и под тем, кто выше него, - кыргызские политики и предприниматели. Жалил Атамбаев – вообще бывший сотрудник правоохранительных органов.

Кто выше криминального авторитета Кольбаева? Такой человек существует. И он сейчас тоже объявлен в розыск.

Салим-байбача (в узбекском варианте – бойвочча), он же Салим Киргизбаевич Абдувалиев – один из самых влиятельных бизнесменов Узбекистана. По совместительству – один из самых влиятельных криминальных авторитетов.

Почему он Киргизбаевич (отчество, прямо скажем, не узбекское)? Известно, что отец Салимбая был казахом с кыргызскими корнями. Отца Салимбай уважал и почитал; даже, по информации узбекских журналистов, купил в Ташкенте улицу и назвал ее Киргизбай-ота (в честь своего родителя). Так что Абдувалиев хоть и называет себя узбеком, на самом деле представляет собой гремучую смесь. И в сферу его влияния попали не только узбеки, но и соседи по региону.

Салимбай Абдувалиев, богатейший человек и пятикратный чемпион Узбекистана по вольной борьбе, много лет финансирует детские и юношеские борцовские секции. Ну вроде бы молодец… Если закрыть глаза на главную его деятельность.

Под Новый 2024 год ташкентский суд приговорил Абдувалиева к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, "совершенный опасным рецидивистом". Сидит он или не сидит, а если сидит, то когда освободится – вопрос. Одно время в соцсетях гуляла информация о том, что он якобы умер в тюрьме. Оказалось, что информация – фейковая. Но по месту длительной отсидки приговоренного пока не этапируют. Это настораживает.

И еще вопрос: зачем его, узбекистанца Абдувалиева, разыскивают кыргызские спецслужбы? Тем более что официально он вроде бы находится в тюрьме…

Бизнесмен, спортсмен и кримавторитет Салим Абдувалиев – личность известная, но загадочная. Бывший первый заместитель председателя ГКНБ КР Артур Медетбеков предполагает, что байбача может в скором будущем выйти на свободу, поскольку, даже осужденный на реальный срок за тяжкое преступление, подлежит амнистии и досрочному освобождению. Абдувалиев в Узбекистане – уважаемый господин, прежде, как ни странно, несудимый (несмотря на то, что тамошние правоохранители отлично знали, кто он и чем занимается). Прибавьте к этому его почтенный возраст (криминальному аксакалу уже 75-й год) – чем не кандидат на досрочное освобождение?

"Тогда, - говорит Медетбеков, - он может быть наказан за финансирование преступной группировки и за угрозы государственным структурам Кыргызстана".

С Кыргызстаном Абдувалиев связан давно и весьма тесно. В 2015 году, перед выборами в Жогорку Кенеш, сообщалось, что в Бишкек приехало некое доверенное лицо Салима Абдувалиева – с целью "повлиять на электорат узбекского происхождения в пользу партии "Кыргызстан". Партия сказала, что это – ложь и клевета. Однако осадок остался.

Через год, в 2016-м, в Кыргызстане вновь всплыли некие доверенные лица узбекского спортсмена-бизнесмена. На сей раз они вроде бы поддерживали кыргызскую оппозицию, взаимодействовавшую с узбекскими верхами. Кыргызская оппозиция и эту информацию опровергла, но осадок углубился и расширился.

В 2018 году в соцсетях завирусились очень интересные фото и видео, на которых Абдувалиев пребывает в компании более или менее высокопоставленных кыргызских деятелей. Деятели хором поют ему дифирамбы: "С нами Салимбай Киргизбаевич! Мы гордимся этим! Салимбай – наша опора! Салимбай-ака поддерживает нашего президента Сооронбая Жээнбекова!"

Кое-кто из этих восторгавшихся (Салайдин Айдаров, Жалил Атамбаев) сейчас и оказался под стражей.

Как именно Абдувалиев поддерживал или не поддерживал Жээнбекова – об этом история умалчивает. Зато история отлично помнит, как Абдувалиев поддерживал Камчыбека Асанбека (он же – Камчы Кольбаев, он же – Коля-киргиз).

"Салим Абдувалиев, - говорится в сообщении ГКНБ, - являясь лидером криминальных элементов на территории Узбекистана, также имел непосредственное влияние в странах СНГ, обусловленное организацией незаконных каналов переправки наркотических средств в страны Европы. Он установил связь и систематически оказывал материальную помощь вору в законе Камчы Асанбеку, а также содействовал ему в становлении лидером криминального мира Кыргызстана".

Имя Салима Абдувалиева фигурирует и в деле экс-депутата ЖК Эмиля Жамгырчиева, который незаконно пересек границу с Узбекистаном и встретиться со спонсором-меценатом Салимбаем. О чем он шушукался с узбекским мафиози? По официальной информации, стремился "заручиться его поддержкой". Какой поддержкой, в чем? Известно, что узбекский Дон Карлеоне, как говорится, за любой кипиш, лишь бы укрепиться в регионе в качестве главнейшего по криминальным делам и подорвать государственные устои – у себя в Узбекистане и в соседних республиках.

Осенью прошлого года, вскоре после ликвидации Кольбаева, в Кыргызстане задержали троих узбеков, которые тоже незаконно пересекли государственную границу и, по данным ГКНБ, прибыли в соседнюю страну, чтобы поквитаться за гибель Коли-киргиза. Расправиться лично с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. По чьему наказу и наущению прибыли? Об этом можно только догадываться. Но вряд ли тут обошлось без длинных рук "мецената" Абдувалиева.

Руки у него настолько длинные, что ему не составит труда (теоретически – даже находясь в СИЗО) воздействовать на элиту Кыргызстана (в смысле – политическую элиту). На некоторых – особенно южных – политиков и бизнесменов господин Абдувалиев имеет огромное влияние и представляет для них непререкаемый авторитет. Почти все более-менее значительные южные персоны когда-нибудь, да побывали у него "на ковре" и на поклоне. А уж вмешиваться в выборы в Кыргызстане – вообще абдувалиевский конек и любимая тема.

Так что далеко не случайно Салим Абдувалиев оказался в черном списке органов кыргызской госбезопасности. Речь идет не только и не столько о финансировании ОПГ Кольбаева (в рамках этого уголовного дела Абдувалиев, собственно, и объявлен в розыск), но и о его крайне негативном влиянии на саму кыргызскую государственность. Охота на Абдувалиева – часть системной борьбы с коррупцией, против сращивания политиков, бизнесменов и "ментов" с международным криминалом.

Экстрадировать Салимбая в Кыргызстан и взыскать с него по всей строгости – дело чести генерала Ташиева.


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URL: https://www.vb.kg/439117
Теги:
бизнес, наркотики, оппозиция, оружие, Узбекистан, Кыргызстан, политика, криминал, ГКНБ, Камчы Кольбаев, Камчыбек Ташиев
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