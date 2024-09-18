ГКНБ проверяет деятельность микрокредитных организаций

В связи с поступающими жалобами от заемщиков ГКНБ КР проверяет деятельность крупных отдельных микрокредитных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным пресс-службы, начата проверка на предмет:
- Не соблюдения процентных ставок при кредитовании физических и юридических лиц (не более 33% годовых);
- Нарушения процедуры выдачи кредита физическим и юридическим лицам (имеются факты дробления выдачи кредитов в целях обхода требований о максимальной сумме кредитования);
- Предоставление недостоверных сведений (отчетов) контролирующим органам, в целях уклонения от обязательных платежей;
При этом ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что нарушения требований НПА Кыргызской Республики в сфере кредитования физических и юридических лиц влечет за собой уголовную и иную ответственность.