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ГКНБ проверяет деятельность микрокредитных организаций

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В связи с поступающими жалобами от заемщиков ГКНБ КР проверяет деятельность крупных отдельных микрокредитных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, начата проверка на предмет:

- Не соблюдения процентных ставок при кредитовании физических и юридических лиц (не более 33% годовых);

- Нарушения процедуры выдачи кредита физическим и юридическим лицам (имеются факты дробления выдачи кредитов в целях обхода требований о максимальной сумме кредитования);

- Предоставление недостоверных сведений (отчетов) контролирующим органам, в целях уклонения от обязательных платежей;

При этом ГКНБ Кыргызской Республики напоминает, что нарушения требований НПА Кыргызской Республики в сфере кредитования физических и юридических лиц влечет за собой уголовную и иную ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/439662
Теги:
ГКНБ, микрокредитные компании, Кыргызстан
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