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Комуз прозвучал на международном симпозиуме в городе Баку

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- Светлана Лаптева
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В Баку прошел Совместный симпозиум Международного совета по традициям музыки и танца (ICTMD), исследовательских групп по музыке и танцу в тюркском мире и глобальной истории музыки "Эхо наследия: навигация по музыкальному и танцевальному наследию". Это мероприятие собрало исследователей, музыкантов и культурных деятелей со всего мира для обсуждения и изучения богатого наследия тюркской музыкальной и танцевальной традиции в контексте мировой истории.

На симпозиуме выступила народная артистка Кыргызской Республики Роза Аманова с докладом о традиционной и профессиональной музыке кыргызского народа, исполнив на комузе ряд произведений собственного и народного репертуара.

В рамках мероприятия Посольство Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике совместно с Розой Амановой преподнесло в дар Музею музыкальных инструментов Баку национальный инструмент кыргызского народа – комуз. В ходе церемонии было подчеркнуто большое значение этого инструмента в культуре нашего народа.

Участники мероприятия также были проинформированы о том, что в Кыргызстане был создан Научно-исследовательский центр традиционной культуры и искусства при Национальной академии наук Кыргызской Республики, задачей которого является сохранение и развитие культурного наследия кыргызского народа и руководителем которого была назначена народная артистка Кыргызской Республики Роза Аманова.


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URL: https://www.vb.kg/439728
Теги:
Азербайджан, музыка, Кыргызстан
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