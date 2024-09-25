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Global Time: НАТО должно уйти в отставку вместе со своим генсеком

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- Светлана Лаптева
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Китайское издание Global Times выступило с жесткой критикой в адрес НАТО, утверждая, что за 75 лет своего существования альянс не способствовал созданию более мирного и безопасного мирового порядка. В публикации эксперты прямо советуют Североатлантическому альянсу уйти в отставку вместе с генсеком Йенсом Столтенбергером.

Как указано в статье, на пороге своего 75-летия Североатлантический альянс готовится к значительным переменам в руководстве. Первого октября в штаб-квартире НАТО состоится церемония передачи полномочий от уходящего генерального секретаря Йенса Столтенберга к его преемнику, бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

Эта смена лидерства происходит в критический момент для организации, когда ее роль и эффективность подвергаются серьезному анализу и критике.

По мнению китайских аналитиков, альянс часто выступал источником проблем безопасности.

Издание подчеркивает, что "длительный мир" наблюдался преимущественно в регионах с минимальным вмешательством НАТО и отсутствием конфронтационного подхода.

Такая оценка отражает растущее скептическое отношение к роли Североатлантического альянса со стороны незападных держав, особенно в контексте глобального противостояния между различными центрами силы.

Европейские дилеммы: между собственной армией и обязательствами перед НАТО

Внутри самого Европейского союза наблюдаются разногласия относительно будущего европейской обороны. Член Европарламента от Польши Мирослава Никель подняла вопрос о возможности создания отдельной армии Евросоюза в дополнение к структурам НАТО.

Эта идея возникла на фоне значительного увеличения оборонных бюджетов России и Китая, в то время как расходы на оборону стран ЕС выросли лишь на 20%.

Никель также отметила, что некоторые члены ЕС не смогли достичь цели НАТО по инвестированию 2% ВВП в оборону. Это подчеркивает сложность баланса между европейскими амбициями в сфере безопасности и обязательствами перед НАТО, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

Столтенберг предостерегает: риски соперничества ЕС и НАТО

Уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу стремления ЕС к созданию собственных военных структур.

Он предупредил, что развитие отдельных командных структур и европейских сил быстрого реагирования может привести к отвлечению ресурсов от НАТО.

Эта позиция отражает опасения НАТО относительно потенциального дублирования функций и конкуренции за ограниченные оборонные ресурсы. Столтенберг подчеркивает необходимость согласованных действий между ЕС и НАТО для обеспечения эффективной обороны и безопасности в Европе.

По мере приближения к своему 75-летию НАТО сталкивается с серьезными вызовами и критикой как изнутри, так и извне. Смена руководства альянса происходит на фоне растущих дебатов о его роли в современном мире, эффективности в обеспечении безопасности и отношениях с другими глобальными игроками.

Критика со стороны Китая и внутренние дискуссии в ЕС о создании собственных оборонных структур свидетельствуют о меняющемся ландшафте глобальной безопасности.

НАТО предстоит адаптироваться к новым реалиям, балансируя между сохранением своей ключевой роли в евроатлантической безопасности и учетом растущих амбиций и опасений своих членов и партнеров.

Будущее альянса будет во многом зависеть от способности нового руководства сохранить единство организации и адаптировать её к меняющимся геополитическим реалиям.

Источник: eurasiatoday.ru


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URL: https://www.vb.kg/439753
Теги:
НАТО
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