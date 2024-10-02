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Посол Франции организовал торжество по случаю завершения Олимпийских игр

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- Назгуль Абдыразакова
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Чрезвычайный и полномочный посол Франции Николя Фай и его супруга Гордана Фай в партнерстве с Национальным олимпийским комитетом Кыргызстана организовали в Бишкеке торжественное празднование окончания Олимпийских игр 2024 года. Мероприятие собрало ведущих представителей спортивного сообщества Кыргызстана, включая олимпийцев и тренеров, а также значимые фигуры в сфере спорта.

На празднике присутствовали кыргызстанские олимпийцы, среди которых Амантур Исмаилов и серебряный призер Олимпиады Мээрим Жуманазарова.

В своём приветственном слове посол Николя Фай поздравил Кыргызстан с успешными результатами на Летних Олимпийских играх в Париже, особо отметив вклад спортсменов в развитие международного спортивного движения. Он выразил надежду, что национальная игра Кыргызстана кок-бору в будущем станет частью программы Олимпийских игр, и добавил, что верит в способность Кыргызстана завоевать золото на следующих Олимпийских играх.

В свою очередь президент Национального олимпийского комитета Кыргызстана Садыр Маматов поблагодарил французскую сторону за организацию столь важного мероприятия и вручил Николя Фаю символичный подарок - спортивный костюм Национальной сборной Кыргызстана, который был частью официальной экипировки на Олимпиаде 2024 года.


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URL: https://www.vb.kg/439903
Теги:
Олимпийские игры, посольство, спорт, Франция, Кыргызстан
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