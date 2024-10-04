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Кыргызстан привлек внимание итальянских компаний на бизнес-форуме в Риме

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3 октября 2024 года в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Итальянскую Республику состоялся кыргызско-итальянский бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по инвестициям при президенте.

По ее данным, в ходе мероприятия с кыргызской стороны были презентованы инвестиционные возможности таких секторов Кыргызской Республики как сельское хозяйство, легкая промышленность, бутилированная вода, банковский сектор, а также энергетика.

С итальянской стороны были презентации ведущих государственных организаций, таких как итальянское торговое агентство, итальянская страхово-финансовая группа "SACE", Национальный институт содействия экономике Италии "Cassa Depositi e Prestiti", организация в сфере интернационализации итальянских компаний "SIMEST" и другие.

Национальная экономика Кыргызстана сегодня развивается устойчивыми темпами. С участием иностранных инвесторов реализуются крупные инфраструктурные и международные проекты, в том числе строительство гидроэлектростанций, автомобильных дорог и модернизация аэропортов. Об этом заявил директор Национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов на бизнес - форуме Кыргызстан-Италия: Новые возможности для двустороннего экономического сотрудничества.

"Бизнес-форум предоставляет уникальную возможность для обсуждения перспектив и возможностей, которые предлагает Кыргызстан итальянским инвесторам и бизнесменам. Мы видим большой потенциал в различных секторах нашей экономики, таких как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, энергетика, туризм и информационные технологии.

"Страновая презентация Кыргызстана" – это не только возможность представить экономический, инвестиционный, банковский потенциал Кыргызстана, но и хорошая платформа для установления новых контактов, налаживания сотрудничества, обмена опытом и знаниями. Участие такого количества компаний говорит об интересе бизнес-сообщества Кыргызской Республики к Итальянской Республике и ее экономике, - сказал Талантбек Иманов.

Стоит отметить, что на мероприятии с кыргызской стороны приняли участие более 50 участников и 40 компаний. Итальянскую сторону представили более 62 компаний


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URL: https://www.vb.kg/439951
Теги:
инвестиции, Италия, сотрудничество, Кыргызстан
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