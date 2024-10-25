В НАИ обсудили закон "О венчурном финансировании"

Вчера, 24 октября 2024 года, в Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики состоялась встреча заместителя директора НАИ Жалына Жээналиева с региональным директором USAID FGI Антоном Зиновьевым.

На встрече обсуждались ключевые аспекты проекта Закона Кыргызской Республики "О венчурном финансировании", включая механизмы привлечения инвестиций, налоговые льготы, гарантии прав инвесторов и механизмы защиты интеллектуальной собственности. Участники отметили важность баланса между привлекательностью инвестиций и защитой прав инвесторов, а также необходимость создания прозрачных и эффективных процессов.

Также было отмечено, что проект закона Кыргызской Республики находится на рассмотрении администрации президента КР.

Заместитель директора НАИ Жалын Жээналиев подчеркнул значимость закона КР "О венчурном финансировании" для стимуляции и поддержки инноваций в экономике.

"Данный закон предоставляет правовую основу для привлечения инвестиций в новые и перспективные проекты, способствует развитию венчурного бизнеса и созданию благоприятных условий для роста стартапов и инновационных компаний", - отметил Жээналиев.

Региональный директор Антон Зиновьев выразил уверенность в скором завершении разработки проекта закона КР "О венчурном финансировании" и подчеркнул его значимость для развития инновационной экономики.