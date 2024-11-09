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В Кыргызстане предложены новые наказания для пьяных водителей

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- Бермет Таалайбекова
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В Кыргызстане предлагается ужесточить наказание для водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде. Соответствующий законопроект, подготовленный ГУОБДД МВД КР, вынесен на общественное обсуждение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время, согласно действующему закону, за вождение в состоянии алкогольного опьянения гражданин теряет водительские права на 1 год. Однако ГУОБДД предложил увеличить срок лишения прав до 2 лет. В случае повторного нарушения этот срок может составить 4 года. Кроме того, автомобиль нарушителя будет временно конфискован.

Законопроект также вводит новое наказание для водителей, которые отказываются пройти тест на алкоголь. Если сейчас такие водители задерживаются на 3 суток, то по новому законопроекту они будут лишены права управления автомобилем на 2 года.

Кроме того, законопроект предусматривает задержание на 10 суток для граждан, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения без водительских прав или вовсе без прав на вождение. В то же время, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, лица с инвалидностью I и II группы, а также беременные женщины за это нарушение не будут задержаны, но будут оштрафованы на 20 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/440701
Теги:
алкоголь, законопроект, Кыргызстан, права на вождение, ГУОБДД
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