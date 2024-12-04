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Заводы "Каинды-Кант" и "Кошой" произвели более 62 тысяч тонн сахара

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане продолжается уборка, приемка и переработка сахарной свеклы нового урожая. В 2024 году посевные площади агрокультуры были увеличены на тысячу гектаров и составили 15 тысяч га. Производители ожидают рекордный по объемам урожай – свыше 900 тысяч тонн сладкого корнеплода. Прогнозируется, что в этом сезоне будет произведено 120 тысяч тонн сахара из отечественного сырья. Такой объем производства позволит полностью обеспечить годовую потребность Кыргызстана в сахаре.

Переработкой сахарной свеклы и производством свекловичного сахара в Кыргызстане занимаются два крупных предприятия ОАО "Каинды-Кант" и ОАО "Кошой" с суточной производственной мощностью 3,8 тысяч тонн сырья и 3 тысячи тонн соответственно.

По договору с сахарными заводами работают 3 685 фермеров. Урожай поступает на восемь пунктов приема, расположенных в Чуйской и Таласской областях. По данным на 2 декабря, заводы приняли 933,3 тысяч тонн сахарной свеклы. С начала сезона переработано 463 тысяч тонн корнеплодов, произведено 62,3 тысяч тонн сахара.

Для сравнения, за аналогичный период 2023 года было принято 620,8 тысяч тонн сахарной свеклы и переработано 447,8 тысяч тонн корнеплодов. Общий объем продукции, произведенной за 2,5 месяца прошлого года, составил 59,5 тысяч тонн. Всего, согласно годовым показателям, было собрано 621 тысяч тонн сахарной свеклы, а общий объем произведенного сахара составил 75,6 тысяч тонн.

Производство свекловичного сахара на заводах "Каинды-Кант" и "Кошой" в текущем сезоне продлится до середины февраля 2025 года. Бесперебойную работу предприятий обеспечивают более 1500 человек. В общей сложности в сахарной отрасли задействованы порядка 100 тысяч кыргызстанцев.


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URL: https://www.vb.kg/441235
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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